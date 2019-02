Pressemitteilung BoxID: 739037 (Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH)

Angebote, die Herzen höherschlagen lassen: Der Valentinstag bei GRAVIS mit vielen reduzierten Preisen! News abonnieren Berlin 07.02.19 ) Ein Liebesbeweis für alle Technik-Fans – GRAVIS reduziert pünktlich zum Valentinstag 2019 viele Preise aus dem Portfolio. Ab Donnerstag, den 7. Februar bis einschließlich 14. Februar 2019 gibt es unter www.gravis.de und in den 40 GRAVIS Stores neben zahlreichen Apple-Produkten und Zubehör spannende Gadgets, Audio-Lösungen und vieles mehr.



GRAVIS lässt die Herzen zum Valentinstag höherschlagen und reduziert online und im Store viele Preise. Dieses Jahr hat der größte Apple-Händler Deutschlands unter anderem für Musikliebhaber unterschiedlichste Angebote.



Mit dem Apple HomePod gibt es nicht nur einen revolutionären Lautsprecher mit fantastischem Sound – bei GRAVIS gibt es zum Valentinstag sogar den passenden Stromsensor „Eve Energy“ im Wert von 49,99 Euro gratis dazu. Damit können Digital-Lifestyle-Fans über ihren HomePod beispielsweise eine Lampe direkt steuern oder sich den Energieverbrauch anzeigen lassen. Den HomePod inklusive „Eve Energy“ gibt es für 329,- Euro online exklusiv und nur solange der Vorrat reicht.



Für Musikliebhaber, die den Sound unterwegs genießen wollen, bietet GRAVIS den „Ultimate Ears Boom 3“ an: Der kabellose Lautsprecher ist absolut wasserdicht und bringt dank seinem klaren Sound jede Partystimmung zum Kochen. Der Clou: Beim Valentinstags-Angebot gibt es neben dem Lautsprecher für 128,90 Euro zusätzlich einen 25 Euro Gutschein für den nächsten Einkauf geschenkt.



Diese und viele weitere Angebote zum Valentinstag gibt es ab dem 7. Februar 2019 online und in den 40 GRAVIS Stores deutschlandweit. Alle Angebote sind einsehbar unter https://www.gravis.de/Aktuelles/Valentinstag-bei-GRAVIS/ und gelten, solange der Vorrat reicht. (lifePR) (

Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH Seit Anfang 2013 ist GRAVIS eine hundertprozentige Tochter der mobilcom-debitel GmbH und damit Teil der freenet Group. Über die persönliche Beratung ermöglicht GRAVIS seinen Kunden den einfachen Zugang zum digitalen Leben und präsentiert alle wichtigen Innovationen des Digital Lifestyle herstellerunabhängig in derzeit 40 Verkaufsstellen in Deutschland. 1986 in Berlin gegründet, avancierte die GRAVIS Computervertriebsgesellschaft zu Deutschlands größter Apple-Handelskette für iPhone, iPad, Mac und mehr sowie zum größten Apple-Servicepartner in Europa. Seit dem Bestehen hat sich GRAVIS kontinuierlich zu einem der führenden Digital-Lifestyle-Anbieter in Deutschland entwickelt. Neben Apple hat sich GRAVIS für die enge Zusammenarbeit mit weiteren Partnern aus dem Bereich Consumer Electronics geöffnet.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

