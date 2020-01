Pressemitteilung BoxID: 783401 (GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig)

GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig verzeichnet Besucherrekord im Jahr 2019

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig verzeichnet für das Jahr 2019 mit 90.369 Besucher/-innen einen neuen Rekord. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 23 Prozent. Ursache für dieses Ergebnis sind die sehr gut besuchte Sonderausstellung BAUHAUS_SACHSEN, die hauseigene GRASSIMESSE sowie eine Vielzahl von Großveranstaltungen. Rund ein Drittel der Besucher/-innen nehmen an Veranstaltungen teil, 18 Prozent sind Kinder und Jugendliche.



Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig hat im vergangenen Jahr insgesamt 2.808 Kunstobjekte aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design, Grafik, Buch und Fotografie erworben. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Schenkungen (2.682 Objekte) sowie um 126 Ankäufe. Damit gelang die umfangreichste Erweiterung der Sammlungen seit der Wiedereröffnung des Museums im Jahr 2007. Der Wert dieser Neuerwerbungen beläuft sich auf rund 1,6 Mio Euro.



Neuerwerbungen:

2.808 im Wert von 1,6 Mio Euro

Davon 2.682 Objekte aus Schenkungen und 126 Ankäufe



Besucherzahl im GRASSI Museum für Angewandte Kunst:

90.369



Anzahl der Veranstaltungen im GRASSI Museum für Angewandte Kunst:

670 Veranstaltungen mit rund 24.000 Besucher/-innen



Ausstellungshöhepunkte 2020:

Für das Jahr 2020 stehen insgesamt acht Sonderausstellungen auf dem Programm.



Bis 29.03.: HISTORY IN FASHION. 1500 Jahre Stickerei in Mode

Bis 11.10.: SPITZEN DES ART DÉCO. Porzellan im Zackenstil

05.02.-01.03.: CARL BENS. Expeditionen im Augenblick

29.04.-27.09.: 6UL. Lust und Begehren in Kunst und Design

29.05.-02.06.: WGT-Fotografien von Marcus Rietzsch

23.10.-25.10.: GRASSIMESSE. Internationale Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design; Special: Design aus Litauen

07.11.-15.08.21: MURANO. Farbe Licht Feuer

26.11.-09.05.21: REKLAME! Verführung in Blech

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (