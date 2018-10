GEFÄSS/ SKULPTUR 3: Deutsche und internationale Keramik seit 1946

04.10.18

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig präsentiert im dritten Teil seiner groß angelegten Überblicksschau auf künstlerische Studiokeramik seit 1946 rund 270 Arbeiten von weltweit tätigen Keramikern. Bereits 2008/2009 und 2013/2014 waren in zwei umfangreichen Ausstellungen herausragende, oft auf großzügige Schenkungen zurück gehende Arbeiten vorgestellt worden. Auf diese beiden viel beachteten Ausstellungen folgten jeweils generöse private Schenkungen an das Museum. So wuchs der Bestand des Hauses nach der ersten Ausstellung um rund 3.000 Stücke, seit 2014 zählen weitere 2.000 Arbeiten neu zur Sammlung. Dadurch kann in Leipzig einerseits das OEuvre bedeutender Künstler der Keramik intensiv und detailliert dargestellt und andererseits die Vielfalt der internationalen Szene eindrücklich vor Augen geführt werden.



In der Keramik manifestieren sich die künstlerischen Entwicklungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vielgestaltig und imposant. Formkraft und Glasurschönheit begegnen sich. Immer wieder wird der Weg vom Gefäß zur Skulptur vollzogen oder das Verhältnis zwischen diesen beiden Möglichkeiten ausgelotet. Die Bandbreite von Keramik ist dabei enorm, dem seit frühesten Menschengedenken genutzten Material wird jeweils überraschend Neues abgewonnen. Gerade in dieser nie versiegenden Fülle, im steten Hinterfragen und Neuinterpretieren, besteht sein großer Reiz. Die Ausstellung zeigt in ihrer Abfolge deutlich, dass sich die Arbeiten immer konsequenter aus dienstbar funktionaler Attitüde heraus zu autonomen, skulptural wahrzunehmenden Kunstwerken entwickeln, ohne dabei zwingend das Thema des Gefäßes aufzugeben.



Sowohl für die Keramikkünstler wie für die daran Interessierten und auch die Sammler liegen zuweilen Welten zwischen jenen Objekten, die eine meisterliche Beherrschung handwerklicher Fertigkeiten der Töpferei voraussetzen, und solchen, für die das Material Ton vorrangig aus der Perspektive der bildenden Kunst heraus genutzt wird. Doch sind die Übergänge zwischen den entgegengesetzten Positionen fließend.



Zur Ausstellung erscheint ein umfangreiches Begleitbuch. Es setzt die Edition der zwei voran gegangenen Bestseller-Auswahlkataloge fort. Katalogbuch bei Arnoldsche ART PUBLISHERS, 544 Seiten, ca. 590 Abb., deutsch/ englisch, 58 Euro



Laufzeit der Ausstellung:

10.11.2018 – 13.10.2019



Kurator:

Dr. Olaf Thormann/ Direktor GRASSI Museum für Angewandte Kunst

