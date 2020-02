Pressemitteilung BoxID: 786914 (Graf-Recke-Stiftung)

Graf Recke Stiftung übernimmt Johannes-Kindergarten in Moers-Meerbeck zum 1. August

Zum 1. August 2020 übernimmt die Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH die Trägerschaft des Johannes-Kindergartens in Moers-Meerbeck. Im Rahmen der Vorbereitungen des Betriebsübergangs werden die Mitarbeitenden und die Eltern eng in den weiteren Prozess eingebunden. Bereits am heutigen Montag erhalten die Eltern, deren Kinder für das kommende Kita-Jahr 2020/21 einen Platz erhalten, die Betreuungsverträge.



Der Johannes-Kindergarten Meerbeck wurde bislang als ein Vereinskindergarten mit evangelischer Prägung vom Johannes-Verein Meerbeck e.V. getragen, einem gemeinnützigen Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand. In der Kindertageseinrichtung werden in fünf Gruppen 120 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut.



Die Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Graf Recke Stiftung und betreibt sieben Einrichtungen und ein Kindertagespflege-Nest in Düsseldorf, Ratingen und Mülheim an der Ruhr.

