Hoffnung im Kampf gegen Krankheit: Klinische Forschung am GPR Klinikum

Die Suche nach neuen Arzneimitteln ist sehr aufwändig und sehr kostenintensiv. Und: sie ist nicht möglich ohne die Mithilfe von Patienten, die sich freiwillig als Studienpatienten zur Verfügung stellen. Durch die freiwillige Teilnahme an einer klinischen Studie leisten Patienten einen wichtigen Beitrag innerhalb der Arzneimittelforschung. Sie übernehmen damit Verantwortung und spielen eine aktive Rolle in der Gesundheitsvorsorge.



Auch das GPR Klinikum Rüsselsheim möchte einen Beitrag zur klinischen Forschung leisten und die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in der Zukunft verbessern helfen. Dazu wurde kürzlich die Stabsstelle „Forschung und Innovation“ unter der Leitung von Privatdozent Dr. Eberhard Schneider etabliert. Die wissenschaftliche Leitung dieser Stabsstelle obliegt dem Ärztlichen Direktor des GPR Klinikums, Professor Dr. Dimitri Flieger. Eine Hauptaufgabe der neuen Stabsstelle ist die Koordination der im Klinikum laufenden Forschungsaktivitäten. Sie berät und unterstützt zum Beispiel Ärzte, die ihren Patienten klinische Studien anbieten möchten, und sorgt für eine Umsetzung nach nationalen und internationalen Standards und Richtlinien.



Alle im Klinikum durchgeführten klinischen Studien sind auf der Homepage des GPR-Klinikums aufgeführt und beschrieben (https://www.gp-ruesselsheim.de/). Patienten können sich so schnell einen ersten Überblick über die Studienlandschaft am GPR Klinikum verschaffen. Bei Interesse können sie ihren behandelnden Arzt oder auch die Stabstelle „Forschung und Innovation“ direkt kontaktieren. Es kann aber auch sein, dass Sie als Patient von Ihrem Arzt auf die Teilnahme an einer klinischen Studie angesprochen werden.



Ein gutes Beispiel dafür ist eine aktuell laufende Studie unter der Leitung von Frau Dr. Jana Bourgeois, die in der Kardiologie des GPR Klinikums durchgeführt wird. In dieser Studie wird ein Wirkstoff untersucht, der helfen soll, das Wiederholungsrisiko für weitere Herzinfarkte zu senken. Und zwar bei Patienten, die aktuell mit einem Herzinfarkt ins GPR eingeliefert wurden.



„Den Wirkstoff kann man sich dabei wie einen „Entkalker“ vorstellen, der die Adern der Patienten von schädlichen Ablagerungen reinigen soll. Wenn die Patienten zusätzlich zu ihrem akuten Herzinfarkt noch einige weitere bestimmte Kriterien erfüllen, werden sie von uns nach ihrem Interesse an einer Studienteilnahme gefragt. Bei diesem Gespräch werden die Patienten über den Wirkstoff, die Studie, deren Durchführung und vor allem über ihre Rechte als Patienten aufgeklärt. Sie haben zum Beispiel das Recht, ohne Angabe von Gründen, jederzeit und ohne jeglichen Nachteil mit der Studie aufzuhören und gehen dann einfach wieder in die Routineversorgung zurück. Außerdem haben sie für mindestens den Zeitraum der Studie eine Extra-Studienpatientenversicherung“, erklärt Dr. Jana Bourgeois.



Entschließt sich ein Patient teilzunehmen, wird er mittels Computer in eine von zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe bekommt ein Plazebo (ein Medikament ohne Wirkstoff), die andere Gruppe den Test-Wirkstoff. Ganz wichtig hierbei: Beide Gruppen bekommen mindestens die Behandlung, die sie im Normalfall in der Routineversorgung bei ihrer Erkrankung auch erhalten würden. Sie sind als Studienpatienten also nicht schlechter gestellt als andere Patienten. Im Gegenteil: Speziell in den ersten Wochen dieser Studie, in denen das Medikament (beziehungsweise das Plazebo) verabreicht wird, werden die Patienten sehr engmaschig und intensiv überwacht. Patienten mit frischem Herzinfarkt, die möglicherweise noch ganz unter dem Schock dieses schweren Ereignisses stehen, nehmen diese erhöhte Aufmerksamkeit des klinischen Studien-Teams in der Regel sehr dankbar an.



„Studienpatienten sind Teil von nationalen und teilweise auch internationalen Forschungsteams und tragen gemeinsam mit dem GPR Klinikum zur kontinuierlichen wissenschaftlichen Weiterentwicklung bei. Sie helfen aktiv mit, die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten in der Zukunft zu verbessern. In sehr vielen Fällen profitieren die Patienten auch selbst von der Studie im Rahmen ihrer Erkrankung und darüber hinaus“, so GPR Geschäftsführer Achim Neyer



Hintergrund:



Nahezu jeder Mensch war im Laufe des Lebens schon auf die Einnahme von Medikamenten oder, ganz allgemein, auf eine medizinische Behandlung angewiesen. Wenig bekannt ist aber, dass nur für ungefähr ein Drittel aller Erkrankungen überhaupt wirksame und sichere Medikamente beziehungsweise Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Es besteht also weiterhin ein dringender Bedarf nach neuen Medikamenten und Therapien.



Vom vielversprechenden Wirkstoff zu einem sicheren und wirksamen Medikament führt allerdings ein langer Weg. Dieser Weg dauert durchschnittlich 13,5 Jahre. Und erfahrungsgemäß schaffen es von 10.000 möglichen Wirkstoff-Kandidaten nur einige wenige, am Ende zugelassen zu werden. Doch wie werden neue Medikamente entwickelt und wer garantiert für deren Wirksamkeit und Sicherheit?



In den Laboren von Universitäten und forschenden Pharmaunternehmen werden täglich neue Moleküle als mögliche Kandidaten für Arzneimittel getestet. Weil diese Untersuchungen aber zuerst im Labor und später an Tieren stattfinden und nicht an Patienten, nennt man diese Phase der Arzneimittelforschung „prä-klinisch“, also vor der klinischen Erprobung.



Hat ein Kandidatenmolekül alle Versuche in der Prä-Klinik erfolgreich beendet, erfolgt die weitere Überprüfung auf Wirksamkeit und Sicherheit durch Studien an freiwilligen Probanden/ Patienten. Dieser Abschnitt der Arzneimittelforschung wird dann als „klinisch“ bezeichnet und in 3 Phasen mit unterschiedlichen Zielsetzungen unterteilt. Studien der klinischen Phasen nennt man „klinische Studien“ oder auch „klinische Prüfungen“, was gleichbedeutend ist. Hat ein Wirkstoff alle drei klinischen Phasen erfolgreich durchlaufen, kann er zugelassen werden. Doch auch nach der Zulassung werden weiterhin Beobachtungs- und Sicherheitsstudien durchgeführt, um den neuen Wirkstoff in der klinischen Routine beobachten und überwachen zu können.



Bevor eine klinische Studie durchgeführt werden darf, wird geprüft, ob die Sicherheit, die Rechte, das Wohlergehen und die Würde der Studienpatienten gewährleistet sind. Diese Überprüfung wird von nationalen und internationalen, staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen durchgeführt. In Deutschland sind dafür das Paul-Ehrlich Institut in Langen (PEI) und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn (BfArM) zuständig. Dort kümmern sich bestimmte Personengruppen, nach festgelegten Richtlinien, um die Genehmigung von Studien und deren Überwachung. Diese Personengruppen bestehen aber nicht nur aus Ärzten und Wissenschaftlern. Es sind dort auch Juristen und nicht-medizinisch vorgebildete Laien vertreten. So können alle Bedürfnisse von Patienten in klinischen Studien berücksichtigt werden. Im Ergebnis führt das dazu, dass Studienpatienten sehr intensiv beraten, untersucht und überwacht werden, mehr als dies in der Routineversorgung überhaupt möglich ist.

