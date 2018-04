WEITBLICK - Neues Mitglied im Verband Galabau

Ziel der Mitgliedschaft ist vor allem der persönliche und individuelle Aus-tausch mit relevanten Ansprechpartnern der Branche. So erhält das Unternehmen wertvolle Tipps für Produktentwicklungsprozesse, Design und Qualität. Genau zu verstehen, welche Anforderungen an Berufskleidung gestellt werden, wo Design verändert, Material verbessert und die Belastbarkeit optimiert werden muss – insbesondere diese Informationen verspricht sich WEITBLCK fortan für den Bereich des Garten- und Landschaftsbaus aus erster Hand zu bekommen. Eine Branche, die deutschlandweit mittlerweile pro Jahr 7,5 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet und zu den wachstumsstärksten Handwerks- und Baubranchen zählt.



Die geplante Teilnahme an Regionalversammlungen und Seminaren stellt den Startschuss für die zukünftige Verbandsarbeit dar und bietet zudem ausreichend Raum für Networking.



Weitere Informationen zum Unternehmen WEITBLICK: Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. – kurz Ga-LaBau - ist ein Wirtschafts- und Arbeitgeberverband - getragen von den 12 Landesverbänden des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues. Er vertritt aktiv die Interessen der genannten Branchenbereiche auf Landes-, und Bundesebene sowie in Europa. Als förderndes Mitglied hat sich der Workwear-Hersteller WEITBLICK nun dem bayerischen Landesverband angeschlossen.Ziel der Mitgliedschaft ist vor allem der persönliche und individuelle Aus-tausch mit relevanten Ansprechpartnern der Branche. So erhält das Unternehmen wertvolle Tipps für Produktentwicklungsprozesse, Design und Qualität. Genau zu verstehen, welche Anforderungen an Berufskleidung gestellt werden, wo Design verändert, Material verbessert und die Belastbarkeit optimiert werden muss – insbesondere diese Informationen verspricht sich WEITBLCK fortan für den Bereich des Garten- und Landschaftsbaus aus erster Hand zu bekommen. Eine Branche, die deutschlandweit mittlerweile pro Jahr 7,5 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet und zu den wachstumsstärksten Handwerks- und Baubranchen zählt.Die geplante Teilnahme an Regionalversammlungen und Seminaren stellt den Startschuss für die zukünftige Verbandsarbeit dar und bietet zudem ausreichend Raum für Networking.Weitere Informationen zum Unternehmen WEITBLICK: https://www.weitblick.vision

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

WEITBLICK | Gottfried Schmidt OHG

Das Unternehmen zählt zu den traditionsreichsten Unternehmen der Textilbranche im Segment Workwear und Corporate Fashion. Bereits 1931 in Frankfurt am Main gegründet, wird die Firma in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Circa 90 Mitarbeiter am Stammsitz in Kleinostheim, etwa 40 Mitarbeiter im Logistikzentrum in Alzenau und über 1.000 Beschäftigte in den europäischen Produktionsbetrieben arbeiten gemeinsam an der Entwicklung hochqualitativer Kollektionen für verschiedenste Berufsgruppen.