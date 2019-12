Pressemitteilung BoxID: 780837 (GOSLAR marketing gmbh)

Verkaufsoffener Sonntag am letzten Weihnachtsmarkt-Wochenende

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, aber in Goslar können Besucher weiterhin weihnachtliche Stimmung genießen, denn die Stadt bietet einen der wenigen Weihnachtsmärkte in der Region, der auch nach Weihnachten noch geöffnet ist: bis Montag, 30. Dezember, können Besucher über den Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald flanieren, abwechslungsreiche Leckereien schlemmen und durch die Sortimente der Kunsthandwerker stöbern. Diesen Sonntag, am 29. Dezember, können Gäste zudem durch die Goslarer Einkaufsstraßen schlendern und beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr Gutscheine einlösen, Geschenke umtauschen oder einfach durch die Läden bummeln.



Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald



Werktags 10 – 20 Uhr

sonntags 11 – 20 Uhr

Weihnachtswald jeweils bis 22 Uhr

30. Dezember 10 – 18 Uhr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (