Neuer Geschäftsführer der GOSLAR marketing gmbh soll und will bleiben

Seit 1. August 2017 ist Mathias Derlin der neue Geschäftsführer der GOSLAR marketing gmbh (GMG) sowie der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh. 180 Tage liegen hinter dem 52-jährigen gebürtigen Hamburger; sechs Monate in denen zahlreiche Gespräche geführt, erste Ideen entwickelt und die Weichen für die strategische Weiterführung der Stadtmarketing-Gesellschaft gestellt wurden.



Der Aufsichtsrat der GMG hat sich einstimmig für die Weiterbeschäftigung von Mathias Derlin ausgesprochen haben. „Die angenehme Zusammenarbeit der letzten Monate und die spürbare Kreativität hat uns überzeugt, gemeinsam auf einem guten Weg zu sein.“, so Jens Kloppenburg, Aufsichtsratsvorsitzender der GOSLAR marketing gmbh.



Mathias Derlin selbst ist von seiner Aufgabe und der Stadt Goslar sehr angetan und sieht große Entwicklungspotentiale. „Ich bin in Goslar sehr freundlich und offen aufgenommen worden. Der spürbare Wille zur Veränderung in Goslar, in Hahnenklee, aber auch im ganzen Harz entfaltet eine Dynamik, die ansteckend wirkt und die ich gerne mit vorantreiben möchte,“ so Mathias Derlin, Geschäftsführer der GMG. „Auch meine Familie kann dann endlich zum Sommer aus dem Rheinland nach Goslar umziehen. Jetzt suchen wir uns noch ein Familiendomizil und dann hat Goslar wieder drei Bürger mehr“.

