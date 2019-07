Pressemitteilung BoxID: 761779 (GOSLAR marketing gmbh)

Harz Energie bringt das Seefest zum Leuchten

Sommer, Sonne, Vienenburg: von 9. bis 11. August 2019 findet wieder das beliebte Vienenburger Seefest unter dem Motto „Feuer und Wasser“ statt. Drei Tage Lebensfreude und Urlaubsstimmung pur – die Besucher erwartet auch in diesem Jahr ein volles Programm. Dieses Programm wäre ohne zahlreiche Sponsoren und Spender nicht möglich. Allen voran der Premiumsponsor Harz Energie GmbH & Co. KG, der die Stromversorgung des Seefestes sichert und für die nötige Power auf den verschiedenen Bühnen sorgt. Nachdem bereits im letzten Jahr durch das Seefest-Team und die Unterstützung der Harz Energie die Strominfrastruktur auf dem Gelände stark verbessert wurde, wird in diesem Jahr neben einem großzügigen Geldsponsoring ein Notstromaggregat zur Sicherstellung der Energieversorgung auf der dritten Terrasse zur Verfügung gestellt. Und auch für die nächsten zwei Jahre wurde bereits eine Sponsoringvereinbarung abgeschlossen. Harz Energie und das Seefest – eine Kooperation mit Zukunft.



So steht dann auch die neue Tanzfläche an der Seebühne ganz im Zeichen von Harz Energie auf der, beleuchtet von Harzer Strom, ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden kann. „Wir freuen uns sehr über die großzügige Unterstützung der Harz Energie, ohne die das Seefest so kaum möglich wäre“, sind sich Iris Weirich von der GOSLAR marketing gmbh und Vienenburgs Ortsvorsteher Martin Mahnkopf einig. „Wir als kommunales Unternehmen sind eng mit der Region verbunden und freuen uns, dass wir zum Erfolg einer der schönsten Veranstaltungen in der Region beitragen können“, so Konrad Aichner, Geschäftsführer der Harz Energie GmbH & Co. KG.

