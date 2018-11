Goslarer Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald

21.11.18

Alle Jahre wieder erstrahlt Goslar in der kalten Jahreszeit im festlichen Glanz: Es duftet verführerisch nach Zimt, Bratapfel, gebrannten Mandeln – Weihnachten liegt in der Luft!



Von der Kulisse des Marktplatzes romantisch eingerahmt laden 80 urige, liebevoll dekorierte Holzhütten zum Bummeln und Schlemmen ein.



Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus zwischen 15 und 17 Uhr Geschenke und Süßes an die kleinen Weihnachtsmarktbesucher.



Neu in diesem Jahr: Der Brunnengarten am Hohen Weg verwandelt sich zum ersten Mal in einen Teil des Goslarer Weihnachtsmarktes. Neben Kunsthandwerk und Gastronomie-Ständen gibt es ein Ziegengehege für die kleinen Besucher. Gleich nebenan eröffnet eine neue Attraktion ihre Pforten: Das „Vistory“ bietet eine virtuelle Zeitreise rund um die Geschichte Goslars.



Tipp: Der neue kostenpflichtige Shuttle „Glühweinexpress“ bringt die Weihnachtsmarktbesucher von Freitag bis Sonntag in regelmäßigen Abständen bequem vom Parkplatz am Osterfeld ins Zentrum.



Gemütlicher Weihnachtswald



Im märchenhaften Weihnachtswald inmitten der historischen Altstadt lässt es sich vor faszinierender mittelalterlicher Kulisse gemütlich Punsch trinken, mit Freunden treffen, entspannt plaudern und die Adventszeit genießen. Umgeben von 60 großen weihnachtlich-romantisch beleuchteten Nadelbäumen auf duftendem Waldboden wird der Weihnachtsmarkt-Besuch zu einem besinnlichen Ereignis.



Familiennachmittag



Am 12. Dezember stehen auf dem Goslarer Weihnachtsmarkt besonders die kleinen Besucher im Mittelpunkt. Von 15 bis 18 Uhr gibt es Freifahrten mit dem Karussell und der Kindereisenbahn durch den Mini-Weihnachtswald. Viele Stände bieten Ermäßigungen auf Teile ihres Sortiments. Um 15 und 17 Uhr freut sich Wallners Steinofenbäckerei auf tatkräftige Unterstützung und lädt alle Kinder zum kostenlosen Miniseelen-Backen ein.



Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald



werktags 10 – 20 Uhr

sonntags 11 – 20 Uhr

Weihnachtswald bis 22 Uhr

Heiligabend 11 – 14 Uhr

Weihnachtsfeiertage 12 – 19 Uhr

30. Dezember 10 – 18 Uhr



In Goslar weihnachtet es überall



Viele Goslarer Sehenswürdigkeiten verwandeln sich zur Weihnachtszeit in funkelnde und magische Orte: Über die „Himmelsleiter“ mit ihren 232 Stufen gelangt man auf den Nordturm der Marktkirche. Nehmen Sie sich hoch oben eine kleine Auszeit, lösen Sie sich vom vorweihnachtlichen Stress und genießen Sie die winterliche Aussicht.



Der „Advent im Großen Heiligen Kreuz“ lädt an den Adventswochenenden zum Bummeln durch die Kunsthandwerkerstübchen ein.



Weihnachtsmarkt unter Tage



Auch das Besucherbergwerk Rammelsberg erstrahlt am dritten Adventswochenende in weihnachtlichem Glanz. Im „Weihnachtlichen Rammelsberg“ ist der Name Programm: Erleben Sie außergewöhnliche Führungen bei Kerzenschein und einen originellen Weihnachtsmarkt über und unter Tage. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

