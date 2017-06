Goslar startet am 25. Juni "Gesund und fit in den Sommer" mit verkaufsoffenem Sonntag

Unter dem Motto „Gesund und fit in den Sommer“ findet am 25. Juni von 13 – 18 Uhr in Goslar der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Viele Angebote zum Mitmachen oder Probieren finden sich rund um den Jakobikirchhof, in der Kaiserpassage sowie in weiteren Geschäften der Innenstadt. „Pünktlich zum Sommerbeginn wird es viele Angebote aus den Bereichen Bewegung, Fitness und gesunde Ernährung geben und wir freuen uns besonders, dass wir den Besuchern neben speziellen Angeboten der Geschäfte auch viele Informationen rund um diese Themen anbieten können“, berichtet Anne Sagner, Geschäftsführerin der GOSLAR marketing gmbh.



Angebote und Aktionen



Auf dem Jakobikirchhof wird es z. B. einen Segway-Parcours, eine kostenlose Körperanalyse sowie für die kleinen Besucher eine Hüpfburg und einen „Bungee Run“ geben. Marktstände und Aktionen in den umliegenden Geschäften runden das gesunde und sportliche Angebot ab. Wer übrigens bald in den Sommerurlaub verreist, kann sich beim Stand der AOK Hinweise zum passenden Impfschutz, Sonnenschutz und Tipps für die Reiseapotheke holen.



Die Geschäfte in der Kaiserpassage bieten u. a. Aktionspreise auf Kleidung und gesunde Fitnesswaffeln und Smoothies. In der Buchhandlung Böhnert besteht außerdem die Möglichkeit ein Lesegerät der Marke Tolino zu gewinnen.



Zur Einstimmung auf den Sommer gibt es bereits eine Woche vor der Veranstaltung in der Eisdiele Scarafile am Schuhhof und im Restaurant Das schwarze Schaf am Jakobikirchhof spezielle Fitness-Gerichte und –Eisbecher. Am Sonntag lädt zusätzlich das Karstadt-Restaurant mit verschiedenen Aktionsangeboten zum gesunden Genießen ein. Am Stand des Restaurants Schiefer werden zur Erfrischung Fitness-Cocktails angeboten.



Programm



Auf der Gitarre und dem Cajon sorgen Jochen Drexler und Marco Benduch für musikalische Untermalung. Die Zumbagruppe von Anabel Cadena tritt um 14.45 Uhr in der Kaiserpassage sowie um 15.30 Uhr auf dem Jakobikirchhof auf und freut sich über viele Zuschauer. Das Geschäft Papier & Feder lädt zur Erwachsenenmalerei ein und in dem kürzlich eröffneten Geschäft E-BIKE KASTEN kann das Fahren auf E-Bikes ausprobiert werden. Weiterhin bietet sich in der Tourist-Information die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Stadtrallye durch Goslar.



Ausführliche Informationen zum Programm bietet der Flyer zur Veranstaltung, der u. a. zum Download auf www.goslar.de zur Verfügung steht und in der Tourist-Information erhältlich ist.

