Backstage-Tour auf dem Schützen- und Volksfest Goslar

Am 29. Juni startet das Schützen- und Volksfest auf dem Goslarer Osterfeld. Mit einer Backstage-Tour ermöglicht der Schaustellerverband am Montag, 2. Juli um 18 Uhr einen informativen und spannenden Blick hinter die Kulissen des Volksfestes.



Die zweistündige Tour über den Festplatz stellt verschiedene Schaustellerbetriebe vor und gewährt exklusive Einblicke in die besondere Branche der Schausteller. Hier erfahren die Teilnehmer neben den technischen Qualitäten der Fahrgeschäfte, spannende Geschichten über die Betriebe und das außergewöhnliche Leben der Schaustellerfamilien.



Verlost werden 5 x 2 Backstage-Karten an Personen über 18 Jahre, die folgende Frage bis Freitag, 22. Juni per Mail an marketing@goslar.de beantworten können:



Quizfrage: Wie hoch ist das Fahrgeschäft „Starflyer“?



