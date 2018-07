31. Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffener Sonntag am ersten Augustwochenende

Am 4. und 5. August präsentieren über 150 Aussteller aus ganz Deutschland ihre handgefertigten Unikate in der Altstadt von Goslar. Das Angebot ist breit gefächert: von Deko-Gegenständen aus Keramik und Ton für Haus und Garten über originelle Lederwaren und Textilien bis hin zu kreativen Werken aus Glas und Holz sowie handgefertigtem Schmuck. Viele Kunsthandwerker und Künstler lassen sich bei ihrer Arbeit „live“ über die Schulter schauen. Das bunte Treiben in der Altstadt wird begleitet durch das skurrile Pärchen Inge und Albert, die mit ihrem „halben Trabbi“ für Unterhaltung und Akrobatikeinlagen auf der Veranstaltungsfläche sorgen.



Die Künstler-Zonen befinden sich auf dem Marktplatz, dem Schuhhof, rund um die Marktkirche, im und um das Große Heilige Kreuz, am Gemeindehof/Klapperhagen und am Jakobikirchhof. „Der Goslarer Kunsthandwerkermarkt hat sich über Jahre hinweg zu einer der beliebtesten Veranstaltungen etabliert und ist wahrlich ein Publikumsmagnet.“, so Karin Kühn von der GOSLAR marketing gmbh, die den Markt seit vielen Jahren organisiert.



Verkaufsoffener Sonntag



Am Sonntag, 5. August, öffnet der Goslarer Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag seine Pforten und lädt zum Bummeln und Shoppen ein.

