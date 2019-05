Pressemitteilung BoxID: 754036 (Gorgeous Smiling Hotels GmbH)

Gorgeous Smiling Hotels: Longstay-Apartments für München

Richtfest Bentō INN Munich Messe in Messenähe

Die Münchner Betriebsgesellschaft Munich Apart Rooms GmbH feierte am 16. Mai gemeinsam mit zahlreichen Gästen das Richtfest für das Projekt M-Rooms II (www.m-rooms.de) am Stahlgruberring 45. Seit dem Baubeginn im Frühjahr 2018 entstanden auf einer Gesamtnutzfläche von 8.000 Quadratmeter eine fünfgeschossige Immobilie mit 366 Einheiten sowie eine Tiefgarage und ein Parkplatz mit insgesamt 183 Stellplätzen.



Mit Leben gefüllt wird die Immobilie mit einer Kombination aus Boardinghouse und Serviced Apartments. Die Betreibergesellschaft, die Gorgeous Smiling Hotels GmbH, wird mit dem Bentō INN Munich Messe das erste Haus ihrer neuen Eigenmarke Bentō INN und das 15. Haus in der Münchner Region eröffnen. Die Lage zeichnet sich durch die Nähe zur Messe München, zu diversen Unternehmen und Gewerbeparks sowie die gute Anbindung aus: Mit der U-Bahn oder dem Auto befindet sich das Bentō INN Munich Messe nur 20 Minuten von der Münchner Innenstadt entfernt.



Inspiriert von der japanischen Bentō Box zeichnet sich das Konzept durch ein zugleich funktionales und zeitgemäßes Design aus, das aus der Feder von Werner Menzinger, Marketingexperte der Gorgeous Smiling Hotels GmbH, und der Innenarchitektin Daniela Bernhart stammt. Neben komfortablen Gästezimmern (Größen zwischen 18 und 33 Quadratmeter) und modernen Bädern, Smart-TVs und kostenlosem WLAN kommen auch die Service-Annehmlichkeiten nicht zu kurz. Eine 24-Stunden-Rezeption, Co-Working-Spaces, eine Social Kitchen, ein Waschsalon und ein Shop ergänzen das Gesamtpaket, das eine breit gefächerte Zielgruppe anspricht: Bentō INN ist ein attraktives und preisgünstiges Konzept für Geschäftsreisende, Projektmitarbeiter und Touristen.



Hans-Werner Weßling, Geschäftsführer einer der Gesellschafter, hieß die Anwesenden willkommen und zeigte sich zufrieden: „Wir möchten uns bei allen Beteiligten und auch bei allen Nachbarn herzlich bedanken. Wir sind stolz darauf, heute das Ergebnis unserer starken Partnerschaft feiern zu dürfen.“



Der ebenfalls beteiligte langjährige Hotelier Menachem Weissbach, schloss sich begeistert an: „Nachdem wir von Herrn Weßling gefragt wurden, ob wir uns vorstellen können hier ein Haus zu betreiben, haben wir sofort zugesagt und ein brandneues, einzigartiges Konzept kreiert.“ Der Verkauf der Zimmer habe bereits begonnen und das Bentō INN Munich Messe sei nach der aktuellen Planung Ende 2019 bezugsfertig.



Bentō INN

THINK BIG. THINK BENTO.

Viel Abwechslung, Geschmack und Vielfalt auf kleinem Raum. Das ist das Prinzip Bento. Traditionell stammen die aparten Bentō Boxen aus Japan und sind heute im gesamten asiatischen Raum bekannt. Clever unterteilte Lunchboxes, in denen sich Ästhetik und Genuss harmonisch vereinen. Denn wichtiger als ein großes Volumen sind der Inhalt und die Qualität dessen, was sich darin befindet. Farbenfroh und ansprechend soll er sein. Ausgewogen, aber nicht langweilig. Denn weniger ist meistens mehr. Im Bentō INN findet diese fernöstliche Idee ihre westliche Interpretation.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (