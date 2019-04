Pressemitteilung BoxID: 747343 (GOP Varieté Theater GmbH & Co. KG)

Osterferienspecial

Kids zahlen nix im Varieté

Zum Ferienstart hält das GOP Varieté-Theater in der Rottstraße für alle Schüler und Schülerinnen im Alter bis 18 Jahren ein ganz besonderes Oster-Bonbon bereit: sie alle erhalten am kommenden Freitag (12. April) freien Eintritt in die Spätvorstellung des aktuellen Programms „Sombra“. Die Vorstellung beginnt um 21:15 Uhr und dauert ca. zwei Stunden. Schöner kann man nicht in die Ferien starten. Buchbar nur telefonisch 0201 247 93 93 mit dem Stichwort „Oster-Bonbon“ – bei Ticketabholung ist die Vorlage des Schülerausweises erforderlich.



Darüber hinaus gilt für Familien mit Kindern bis 14 Jahren für die komplette Zeit der Osterferien grundsätzlich das Angebot „Kids für nix“. Das heißt, alle Ferienkinder, die in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen sind, erhalten freien Eintritt in die aktuelle Showproduktion „Sombra“. So kann die Ferienzeit für einen gemeinsamen Familien-Ausflug ins Varieté genutzt werden.



Mit „Sombra“ präsentiert ein hochkarätiges Team aus Artisten, Tänzern und Musikern ein Show-Format, das sich der Kraft und Poesie der Gegensätze bedient. Durch „Sombra“ erlangt das Spiel aus Schein und Sein, Gut und Böse, Licht und Schatten eine neue Dimension und beflü-gelt die Seele.



Das Angebot ist gültig vom 15. bis 27. April und unter dem Stichwort „Kids für Nix“ buchbar unter variete.de und 0201 247 93 93 (ausgenommen varietée.zeit, Sondershows sowie weitere Rabatte)

