Neues Requisit für Circus Campanello

Circus Campanello der Freien Waldorschule Essen hat ein neues Requisit: einen mobilen Pole. Angeschafft werden konnte das hochwertige Stück Dank der Einnahmen der Benefiz-Veranstaltung „poTTpourri – Slam & Allerlei“, die im Juni im GOP ausgerichtet wurde.



„Damit können wir uns im neuen Schuljahr endlich den Traum vom Chinesischen Mast erfüllen“, strahlte die Projektleiterin des Schulzirkus Hildegunde Luther überglücklich als sie vor den Sommerferien den Scheck über 2500 Euro entgegennahm. Da es aufgrund fehlender Ankerpunkte im Schulbühnenboden ein besonderer, ein mobiler, Pole sein musste, gestaltete sich die Anschaffung jedoch nicht ganz einfach. Letztendlich aber wurde das geeignete Gerät gefunden und ist Anfang Oktober aus Übersee in der Schule eingetroffen.



Am vergangenen Donnerstag besuchte Pole-Akrobat Robert James Webber aus der aktuellen GOP Showproduktion „Impulse“ die Nachwuchsartisten des Schulzirkus und gab einen Workshop am neuen Gerät. Das Training forderte nicht nur die neun Schüler und ihre beiden Trainer körperlich heraus. Auch Pole-Profi Webber selbst brachte sein intensiver Übungsplan mächtig ins Schwitzen. Neben Fleiß und Schweiß verband die Workshop-Gruppe vor allem noch etwas ganz offensichtlich: viel Freude und Spaß an der Sache. Und so erhielten die Kids nicht nur wertvolle Tricks und Tipps vom Künstler, sondern am Ende des Tages noch das Versprechen, nach Ende der „Impulse“-Spielzeit im GOP Varieté Theater im November noch einmal auf einen weiteren Pole-Workshop vorbei zu kommen.



„Wunderbar“, freut sich Hildegunde Luther „ wir erarbeiten nämlich gerade unser alljährliches Programm, ein altersübergreifendes Projekt mit Kindern und Jugendlichen der Regelschule sowie der zwei Förderschulen, welches seinen Höhepunkt in zwei öffentlichen Vorstellungen im Rudolf-Steiner-Saal findet. 2018 dann zum ersten Mal auch mit Vertikalstangen-Akrobatik am mobilen Pole.“

