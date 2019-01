Rallye Dakar: Team De Rooy und Reifenpartner Goodyear auf dem Siegertreppchen

18.01.19

Die Offroad ORD Reifen von Goodyear – ein Pneu, den der internationale Hersteller serienmäßig vertreibt – haben den ultimativen Härtetest, die Rallye Dakar, auch dieses Jahr mit Bravour bestanden. Alle vier Iveco Powerstar des Teams De Rooy sind auf den Serien-Reifen von Goodyear in der Größe 375/90 R 22.5 unter den Top Ten ins Ziel gerollt. Der Niederländer Gerard De Rooy schafft es sogar aufs Podium und belegt den dritten Platz der Truck-Wertung. „Immerhin: Es ist ein Platz auf dem Siegertreppchen. Wir sind zudem das einzige Team, das alle vier Trucks ins Ziel gebracht hat, und das unter den Top Ten. Bei dem extrem harten Rennen – 70 Prozent der Strecke verliefen auf Sand – waren die Goodyear Reifen ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg“, resümiert De Rooy.



Die Ergebnisse seines Teams im Überblick: Der Argentinier Federico Villagra ist Vierter, Ton van Genugten, ebenfalls Niederländer und Sieger der finalen Etappe, schafft es auf den siebten Platz, und Maurik van den Heuvel, der dritte Niederländer im Team, ist Zehnter. Die ersten beiden Plätze der Lkw-Wertung gehen an die die Russen Eduard Nikolaev, bereits dreimaliger Sieger der Rallye Dakar, und Dmitry Sotnikov. Zwei ihrer Kamaz Trucks sind bis ins Ziel gekommen.



„Wir gratulieren De Rooy und seinem Team zu ihrem Erfolg! Zugleich sind wir stolz auf die Performance unserer Offroad ORD Reifen, die in unserem Luxemburger Werk produziert wurden. Auch die intensive technische Beratung im Vorfeld der Rallye hat sich ausgezahlt“, meint Benjamin Willot, Director Marketing Commercial Tires Europe bei Goodyear.



Die Rallye Dakar wurde 2019 ausschließlich in Peru ausgetragen. Die 5.000 Kilometer lange Strecke führte zu rund 70 Prozent durch Sand. Der Startschuss fiel am 6. Januar in Lima. Mehr als 330 Trucks, Autos und Motorräder fuhren dann nach Tacna an die chilenische Grenze und liefen am 17. Januar wieder im Ziel in Lima ein.

