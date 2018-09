Nordschleife: Dunlop weitere zwei Jahre exklusiver Reifenpartner der BMW-Cup-Klasse

20.09.18

- BMW Motorsport und Dunlop verlängern Partnerschaft vorzeitig um zwei Jahre

- Upgrade: Aus BMW M235i Racing Cup wird der BMW M240i Racing Cup

- Ideal für Motorsport-Einsteiger: Dunlop-Rennreifen bietet breiten Einsatzbereich



BMW Motorsport und Dunlop haben ihre langjährige Partnerschaft in der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert. Dunlop rüstet auch künftig auf der Nürburgring- Nordschleife alle Fahrzeuge der BMW-Cup-Klasse bei den Läufen zur VLN und auch beim 24h-Rennen mit Rennreifen in der Dimension 265 / 660 R18 aus. Seit 2014 ist die Klasse der BMW M235i Racing eine der am stärksten besetzten und extrem hart umkämpften Klassen in der VLN. Ab der Saison 2019 wird aus dem BMW M235i Racing Cup dank eines Evo-Pakets für das Fahrzeug der neu benannte BMW M240i Racing Cup.



"Wir freuen uns, dass die erfolgreiche und langjährige Partnerschaft mit BMW Motorsport auf der längsten und härtesten Rennstrecke der Welt weiter fortgesetzt wird", sagt Alexander Kühn, Produktmanager Dunlop EMEA. "Die BMW-Cup-Klasse bietet seit Jahren stets hochklassigen Motorsport und packende Positionskämpfe. Der Dunlop-Reifen wurde optimal für das Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt, sodass auch Motorsport-Einsteiger gut damit zurechtkommen." Der Reifen in der Dimension 265 / 660 R18 ist der erste Dunlop-Rennreifen, der von einem internationalen Team entwickelt und am deutschen Standort in Hanau produziert wurde.



BMW Motorsport bietet seit fünf Jahren mit dem BMW M235i Racing Cup ein kostengünstiges Einsteigermodell und mit der eigenen Cup-Klasse eine attraktive Plattform. "Wir freuen uns, die gute und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Reifenpartner Dunlop und der VLN für zwei weitere Jahre fortsetzen zu können", sagt BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt. "Mit dieser Vertragsverlängerung geben wir ein weiteres klares Bekenntnis zum Kundensport ab. Der BMW M235i Racing war als seriennahes und damit bezahlbares Einstiegsmodell in den Motorsport von Anfang an ein großer Erfolg. Mit der Einführung des BMW M240i Racing Evo-Pakets ab der Saison 2019 tragen wir zahlreichen Kundenwünschen Rechnung. Ich freue mich, dass wir unseren Kundenteams und auch unseren Partnern nun für zwei weitere Jahre Planungssicherheit bieten und sie für ihre Treue belohnen können."

