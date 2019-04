Pressemitteilung BoxID: 748548 (Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH)

Marktstart: Dunlop Lkw-Reifen der Serien SP346 und SP446 in 17,5 und 19,5 Zoll

20 neue Reifengrößen mit mehr Laufleistung, hervorragender Traktion und Robustheit bei allen Einsätzen

Dunlop bringt neue Lenk- und Antriebsachsreifen für leichte Lkw auf den Markt. Die Pneus der beliebten Reifenfamilien SP346 und SP446 wurden speziell für eine hohe Laufleistung, sehr gute Traktion sowie Robustheit bei allen Einsätzen entwickelt. Neu sind zehn Lenkachsreifen des Typs SP346 und zehn Antriebsachsreifen des Typs SP446, hiervon je sechs Größen für 17,5 Zoll und je vier Größen für 19,5 Zoll Felgendurchmesser. Die Pneus sind auch für leichte Lkw mit Elektro- und Hybridantrieb geeignet, deren Motoren besonders hohe Drehmomente haben. Sowohl die Lenk- als auch die Antriebsachsreifen tragen das Schneeflockensymbol (3PMSF) für eine vollumfängliche Wintertauglichkeit.



Die neuen Dunlop Reifen bieten hochmoderne Technologie mit einer robusten Karkassenkonstruktion, sodass das Produkt bei günstigen Betriebskosten vielseitig einsetzbar ist. Flottenmanager profitieren von einer sehr guten Laufleistung, die in Kombination mit einer hohen Robustheit auch bei sehr anspruchsvollen Einsätzen und unter extremen klimatischen Bedingungen eine besonders lange Lebensdauer der Pneus möglich macht. Die neuen Dunlop Reifen sind zudem rollwiderstandsoptimiert und sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Sie lassen sich im Fern- und Regionalverkehr sowie in Städten einsetzen.



„Unsere neuen Dunlop Reifen für 17,5 Zoll und 19,5 Zoll Felgendurchmesser ergänzen die Größen für 22,5 Zoll. Sie zahlen auf Zukunftstrends der Nutzfahrzeugbranche ein, etwa strengere Wintervorschriften und die Zunahme von Elektro- und Hybridantrieben“, kommentiert Dieter Schölling, Sales General Manager Commercial Tires D-A-CH bei Goodyear.



Die Serien SP346 und SP446 ersetzen die Familien SP344 und SP444. Ein Vergleich der Reifen in der Größe 245/70 R 17.5 zeigt: Bei der Serie SP346 wurde die Robustheit der Lauffläche deutlich verbessert. Bei der Familie SP446 klettert der Label-Wert für Kraftstoffeffizienz von E auf D, der für Nasshaftung von D auf C, und das Reifengeräusch wird nur noch mit einer statt mit zwei Schallwellen angegeben.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (