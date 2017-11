Goodyear stellt auf transport-CH 2017 aus

Flottenmanager, Nutzfahrzeughersteller und Reifenhändler können sich auf dem Schweizer Nutzfahrzeugsalon vom 16. bis 19. November 2017 über aktuelle Produkte und Services des internationalen Reifenherstellers Goodyear informieren. Im Fokus des Standes stehen zum einen die Flaggschiffprodukte Ultra Grip Max, Goodyears Lkw-Reifen für härteste Winterbedingungen, sowie die laufleistungsoptimierte Lkw-Reifenserie Kmax. Darüber hinaus informieren Goodyears Experten für prädiktive Pannenvermeidung über das neue Serviceangebot „Goodyear Proactive Solutions“. „Die Services für ein intelligentes, datenbasiertes Reifen- und Flottenmanagement haben sich im vergangenen Jahr erfolgreich am Markt bewährt und sind bei zahlreichen Transportunternehmen in Deutschland und Österreich im Einsatz. Unser Ziel ist es nun, das Angebot auch im Schweizer Markt weiter zu etablieren“, sagt Christian Fischer, Director Marketing Commercial Tires D-A-CH bei Goodyear. Der internationale Reifenhersteller präsentiert sich an Stand A021 in Halle 1.2.

