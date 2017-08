Dunlop liefert 10-millionsten Erstausrüstungsreifen an Harley-Davidson

Seit über 30 Jahren arbeiten Dunlop und Harley-Davidson zusammen

Dunlop wurde 1983 alleiniger Reifenerstausrüster für die Harley-Davidson FL Baureihe

Dunlop American Elite avancierte zum favorisierten Reifen unter den Harley Fahrern





Dunlop hat den 10-millionsten Erstausrüstungsreifen an Harley-Davidson geliefert und feiert damit einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Seit über 30 Jahren arbeiten Dunlop Ingenieure eng mit der amerikanischen Kultmarke zusammen, um Reifen zu entwickeln, die den strengen Leistungsanforderungen des Motorradherstellers entsprechen. Mit der Einführung des GT502 für die neueste Harley-Davidson XL1200 CX Roadster hat Dunlop nun eine Partnerschaft vertieft, die 1981 ihren Anfang nahm. Damals wurden Dunlop Reifen für die Harley-Davidson Sportster zugelassen, und zwei Jahre später erhielt Dunlop den Rang als alleiniger Reifenerstausrüster für die FL-Baureihe. Seitdem hat Dunlop immer wieder spezifische Reifen für Kultbikes von Harley-Davidson entwickelt und auch Reifen wie den American Elite für das Nachrüstgeschäft auf den Markt gebracht.



Seine hohe Laufleistung prädestinierte ihn als ideale Wahl für Langstreckentouren. So avancierte er zum Favoriten der Harley-Davidson Fahrer. Die lange Haltbarkeit des Reifens erzielt Dunlop durch seine Multi-Tread-Technologie mit einer widerstandsfähigeren Gummimischung in der Laufflächenmitte und einer weicheren Gummimischung für die Flanken, die Handling und Grip in Schräglage optimieren.



Vor kurzem hat Harley-Davidson den Dunlop GT502 für die neue XL1200 CX Roadster freigegeben. Sowohl Vorder- als auch Hinterraddimensionen verfügen über eine Radialkonstruktion, die das dynamische Reifenwachstum minimiert und perfekt mit dem sportlichen Fahrwerk sowie der optimierten Bremsanlage des Bikes harmoniert.



Andy Marfleet, Marketing Manager, Dunlop Motorcycle EMEA kommentiert: „Harley-Davidson stellt anspruchsvolle Standards für seine Lieferanten auf, und wir sind stolz auf unsere nunmehr über 30 Jahre währende Partnerschaft. Der 10-millionste Dunlop Erstausrüstungsreifen für Harley-Davidson ist ein wichtiger Meilenstein. Unser Fokus liegt nun auf der Entwicklung innovativer neuer Produkte für die kommenden neuen Harley-Davidson Modelle."

