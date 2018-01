Golf Knigge mit neuem Design und Logo

Das Online-Magazin Golf Knigge (www.golf-knigge.de) geht mit einem neuen Design und einem neuen Logo in das Jahr 2018. Mit der neuen Optik möchte das Magazin weiterhin als Anlaufstelle für sämtliche Themen rund um den Golfsport gelten und zugleich neue Leser ansprechen und an sich binden.



“Mit dem neuen Online-Auftritt erhält Golf Knigge ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, das zugleich an die Tradition und den durchaus wertigen Charakter des Golfsports appelliert”, erklärt Michael O’Neill von Golf Knigge. “Das neue Erscheinungsbild wirkt aufgeräumt und inspirierend zugleich”, so O’Neill, der sich zudem über das neue Logo freut. “Das neue Logo ist ein prägendes Element der neuen Website, das die wesentlichen Charaktereigenschaften des Portals - zeitgemäßes und zugleich bewahrendes Erscheinungsbild - hervorragend widergibt und prägt. Der Spagat zwischen Tradition und Moderne ist vollends gelungen.”



Während das Logo in Zusammenarbeit mit der Grafikagentur Studio Grau aus Berlin entwickelt und umgesetzt wurde, entstand das übrige Erscheinungsbild der neuen Website durchweg “inhouse”, also ohne externe Dienstleister.

Golf Knigge

Golf Knigge (www.golf-knigge.de) ist ein Online-Magazin für Golfer, das sich sowohl mit den grundlegenden Fragen des Golfsports als auch den tiefergehenden Themen beschäftigt. Das Magazin will mit seinen Beiträgen informieren, inspirieren und unterhalten - auf eine durchweg kurzweilige Art. Die Macher spielen selbst leidenschaftlich Golf und wollen ihre Passion mit anderen Interessierten teilen.





