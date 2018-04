Caroline Masson mit starkem Major-Auftritt

Caroline Masson hat beim ersten Major-Turnier der LPGA Tour ihre aktuell sehr starke Form bestätigt und mit einem geteilten neunten Platz ihre bislang beste Saisonplatzierung erreicht. Die 28-jährige Spielerin, die von der Sport Management Agentur des Golf Club St. Leon-Rot (SMA – Athlete & Sports Management) betreut wird, benötigte beim ANA Inspiration im kalifornischen Rancho Mirage mit konstanten Runden von 72, 68, 69 und 68 Schlägen sowie einem Gesamtergebnis von -11 nur vier Zähler mehr als die Schwedin Pernilla Lindberg, die ihren ersten Titel auf der amerikanischen Profitour ausgerechnet bei einem der fünf Topevents der Saison erreichte.



Lindberg holte sich im Mission Hills Country Club den mit 420.000 US-Dollar dotierten Major-Sieg in dramatischer Manier. Am achten Loch des Playoffs gegen die Koreanerin Inbee Park hatte sie mit einem gelochten Birdieputt aus zehn Metern das bessere Ende für sich. Nach 72 Löchern waren beide Spielerinnen mit 15 unter Par gleichauf gelegen. Das nötige Stechen brachte zunächst keine Entscheidung, nach vier, mit demselben Ergebnis, geteilten Bahnen musste wegen Dunkelheit abgebrochen und am nächsten Morgen weitergespielt werden.



Masson, die für Rang neun ein Preisgeld von rund 55.000 Dollar kassierte, freute sich über die gute Platzierung in dem Weltklassefeld. »Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe bereits in der Vorwoche bei der KIA Classic mit Rang zehn ein sehr solides Resultat erzielt und auch hier bei meinem Lieblingsmajor konstant gut gespielt. Jetzt freue ich mich nach anstrengenden Wochen mit Turnierteilnahmen in Australien, Thailand und Singapur auf eine Turnierpause«, kommentierte die junge Deutsche ihre erfreulichen Leistungen, mit denen sie sich auf Platz 51 der Weltrangliste vorspielte.

Golf Club St. Leon-Rot

Der 1996 gegründete Club, Mitglied der Leading Golf Courses of Germany, verfügt über zwei 18-Loch Meisterschaftsplätze, die beide Austragungsort der Deutsche Bank - SAP Open waren, einem Profiturnier der PGA European Tour. Der 14-fache Major-Sieger Tiger Woods hatte in St. Leon-Rot seinen ersten Auftritt auf dem europäischen Festland und gewann das Turnier 1999, 2001 und 2002. 2015 war der Club Gastgeber und Ausrichter des Solheim Cup, dem Vergleich der besten Golferinnen Europas und der USA. Die Plätze »St. Leon« und »Rot« sind mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. So erhielt Kurs »Rot« bis 2010 zehn Mal in Folge den begehrten Golf Journal Travel Award als »Beliebtester Golfplatz in Deutschland«. Seit 2011 ging diese Auszeichnung an »St. Leon«. Das Golf Magazin erklärte die Spielbahn 9 des Platzes »Rot« im Jahr 2000 zu einem der »Top 500 Holes in the World«. Darüber hinaus verfügt die Anlage über einen 9-Loch Kurzplatz, einen 5-Loch Bambini-Platz, eine großzügige, beidseitig bespielbare Driving Range, ein innovatives Video-Trainingszentrum und diverse Pitching-, Chipping- und Putting-Grüns. 2011 wurde das große, innovative Short Game Center of Excellence eröffnet, das den Leistungsträgern des Clubs nun ein ganzjähriges Training ermöglicht. Nicht zuletzt deshalb wurde der Golf Club St. Leon-Rot 2012 Sitz des Bundesleistungszentrums des Deutschen Golf Verbandes. Seit Mai 2017 verfügt der Golf Club St. Leon-Rot über eine deutschlandweit einzigartige Trainingsmöglichkeit für das kurze Spiel. Auf einer rund 3.000 Quadratmeter großen Übungsfläche können die Spieler das Pitchen und Chippen aus unterschiedlichen Spielhöhen üben und verschiedenste Bunker sowie ein »Pot Bunker« ermöglichen das Training präziser Bunkerschläge. Seit April 2012 gehört der Club zu den »European Tour Destinations«, einem Verbund weltweit führender Golfanlagen unter dem Dach der European Tour. Bekannt ist der Club ferner durch seine herausragende Stellung im deutschen Amateur-Golf und eine vorbildliche und systematische Jugendförderung. Sichtbare Zeichen dieser Förderung sind unter anderem die Austragung der Allianz German Boys & Girls Open, eines der bedeutendsten Jugendturniere in Europa. Darüber hinaus veranstaltet der Club unter dem Brand »Lucky33« eine internationale Jugendturnierserie und bereits zwei Mal das Format »Golfen in der Allianz Arena«. Im deutschen Amateurgolf stellte St. Leon-Rot von 2004 bis 2010 sieben Jahre in Folge den Deutschen Mannschaftsmeister der Herren und war 2012 erneut erfolgreich. Die Damenmannschaft kann auf neun Deutsche Meisterschaften verweisen. Ferner holten die Spieler Stephan Gross (2008) sowie Sophia Popov (2010) einen Einzel-Europameisterschaftstitel in die Kurpfalz. Ende 2012 gründete der Club seine eigene Sport Management Agentur (SMA - Athlete & Sports Management) mit dem Ziel, junge Golfprofis in den Bereichen Sport und Business ganzheitlich zu unterstützen. Derzeit werden dort die dem Club entstammenden Pros Moritz Lampert, Karolin Lampert, Alexander Matlari, Sophia Popov und Lena Schäffner sowie Christian Bräunig und Caroline Masson betreut. Maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung von St. Leon-Rot zu einer der besten Golfanlagen Deutschlands ist Clubpräsident Dietmar Hopp, einer der Gründer des Walldorfer Softwarekonzerns SAP.

