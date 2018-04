Anpfiff ins Leben e.V. und Golf Club St. Leon-Rot e.V. bauen Kooperation aus

Anpfiff ins Leben e.V. und der Golf Club St. Leon-Rot e.V. intensivieren erfolgreiche Partnerschaft

Beste Rahmenbedingungen für die schulische und sportliche Laufbahn der jungen Talente





St. Leon-Rot: Anpfiff ins Leben e.V. und der Golf Club St. Leon-Rot e.V. haben ihre Kooperation erweitert und engagieren sich künftig noch intensiver für die gemeinsame Förderung von Athletinnen und Athleten des Clubs. Neben dem Hauptfokus, dass die Athletinnen und Athleten einen erfolgreichen schulischen Abschluss erzielen, ist ein Ziel der Zusammenarbeit unter anderem, dass Synergiepotentiale erkannt, genutzt und voll ausgeschöpft werden, um damit den jungen Talenten die bestmögliche Förderung im Rahmen eines ganzheitlich orientierten Jugendförderkonzepts, das dem Mäzen und Präsidenten des Clubs Herrn Dietmar Hopp ganz besonders am Herzen liegt, anzubieten. Die Förderbereiche erschließen sich über den Sport – mit den Kernkompetenzen Golfspiel, Athletik und Mental – hinaus, gleichrangig auf die Bereiche Schule, Beruf und Soziales.



Mit der Erkenntnis, dass es ab einem entsprechenden Leistungsniveau in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, die schulischen und leistungssportlichen Zielsetzungen gleichzeitig zu verfolgen, haben Anpfiff ins Leben e.V. und der Golf Club St. Leon-Rot e.V. bereits im August 2016 ihre Partnerschaft mit der Etablierung des neuen Verbundsystems »Schule & Leistungssport« intensiviert, um dem Nachwuchs neben dem Leistungssport auch eine schulische und berufliche Perspektive zu bieten. Diese bereits aktiv gelebte und erfolgreiche Partnerschaft wurde nun schriftlich formuliert und in die Zukunft formuliert um beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Laufbahn der jungen Talente zu schaffen.



Die Verzahnung von Sport und Bildung sichert die schulische Laufbahn und berufliche Zukunft der Athletinnen und Athleten. Die Kernaufgabe besteht dabei grundsätzlich darin, die Zeit der Athletinnen und Athleten effizient für schulische Bildung, Training und Wettkampf wie auch Regeneration zu gestalten. Die individuelle Betreuung der geförderten Athletinnen und Athleten und der Nominierten aus der Verbundpartnerschaft (Leistungssport) wird durch die Teams von Anpfiff ins Leben e.V. und des Golf Club St. Leon-Rot e.V. in enger Zusammenarbeit sichergestellt. Die Verbundpartner koordinieren und strukturieren die Zusammenarbeit von Schule, Lehrern, Fachpersonal, Eltern, Kindern, Verein, Trainern und vielen weiteren. Dabei wird die individuelle Förderung in ein allgemeines Angebot für schulische Unterstützung für alle vom Golf Club geförderten Athletinnen und Athleten außerhalb des reinen Freizeitsports und einer intensiveren Förderung für ausgewählte Leistungssportler, die vom Golf Club als solche jährlich nominiert werden, unterschieden.



In der Praxis geht es darum, den jugendlichen Golfspielern, zusätzliche Trainingszeiten und die Teilnahme an notwendigen – oftmals internationalen – Turnieren zu ermöglichen und dabei gleichzeitig die schulische Entwicklung durch Unterstützung beim Aufarbeiten des versäumten Stoffes oder Nachhilfemaßnahmen zu sichern. Aktuell nehmen diese Förderung ca. 30 Athletinnen und Athleten wahr und schaffen damit eine Harmonisierung der sportlichen mit der schulischen Laufbahn.



»Seit vielen Jahren arbeiten wir bereits partnerschaftlich mit Anpfiff ins Leben e.V. zusammen und haben gleichzeitig unsere Engagements im Bereich Jugendförderung stetig ausgebaut. Wir freuen uns, mit dem Team unseres Verbundpartners künftig noch enger zusammenzuarbeiten und damit der Aufgabenstellung gerecht zu werden, unsere geförderten Athletinnen und Athleten des Golf Club, je nach individuellen Möglichkeiten, auch beim Erlangen ihrer bestmöglichen schulischen Ausbildung zu unterstützen«, kommentierte Eicko Schulz-Hanßen, Geschäftsführer des Golf Club St. Leon-Rot, freudig.



Auch Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender von Anpfiff ins Leben e.V., wirft einen positiven Blick in die Zukunft: »Was wir mit dieser Verbundpartnerschaft für die geförderten Jugendlichen anbieten, ist ein großartiges Leuchtturmprojekt, das sich perspektivisch auch für andere Sportarten auf nationaler Ebene – und vielleicht sogar international – etablieren kann.«



Über Anpfiff ins Leben



Anpfiff ins Leben e.V. unterstützt junge Sportler und Menschen mit Amputation dabei, sich bestmögliche Perspektiven für die private und berufliche Zukunft zu schaffen. Der gemeinnützige Verein gliedert sich in zwei Bereiche: ganzheitliche Jugendförderung und Bewegungsförderung für Amputierte. Er wird geführt vom 1. Vorsitzenden Dietmar Pfähler. Ein großes Netzwerk an Schulen, Hochschulen, Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und sozialen Einrichtungen gestaltet das Angebot von Anpfiff ins Leben e.V. aktiv mit.



Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage (www.anpfiff-ins-leben.de).

Golf Club St. Leon-Rot

Der 1996 gegründete Club, Mitglied der Leading Golf Courses of Germany, verfügt über zwei 18-Loch Meisterschaftsplätze, die beide Austragungsort der Deutsche Bank - SAP Open waren, einem Profiturnier der PGA European Tour. Der 14-fache Major-Sieger Tiger Woods hatte in St. Leon-Rot seinen ersten Auftritt auf dem europäischen Festland und gewann das Turnier 1999, 2001 und 2002. 2015 war der Club Gastgeber und Ausrichter des Solheim Cup, dem Vergleich der besten Golferinnen Europas und der USA. Die Plätze »St. Leon« und »Rot« sind mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. So erhielt Kurs »Rot« bis 2010 zehn Mal in Folge den begehrten Golf Journal Travel Award als »Beliebtester Golfplatz in Deutschland«. Seit 2011 ging diese Auszeichnung an »St. Leon«. Das Golf Magazin erklärte die Spielbahn 9 des Platzes »Rot« im Jahr 2000 zu einem der »Top 500 Holes in the World«. Darüber hinaus verfügt die Anlage über einen 9-Loch Kurzplatz, einen 5-Loch Bambini-Platz, eine großzügige, beidseitig bespielbare Driving Range, ein innovatives Video-Trainingszentrum und diverse Pitching-, Chipping- und Putting-Grüns. 2011 wurde das große, innovative Short Game Center of Excellence eröffnet, das den Leistungsträgern des Clubs nun ein ganzjähriges Training ermöglicht. Nicht zuletzt deshalb wurde der Golf Club St. Leon-Rot 2012 Sitz des Bundesleistungszentrums des Deutschen Golf Verbandes. Seit Mai 2017 verfügt der Golf Club St. Leon-Rot über eine deutschlandweit einzigartige Trainingsmöglichkeit für das kurze Spiel. Auf einer rund 3.000 Quadratmeter großen Übungsfläche können die Spieler das Pitchen und Chippen aus unterschiedlichen Spielhöhen üben und verschiedenste Bunker sowie ein »Pot Bunker« ermöglichen das Training präziser Bunkerschläge. Seit April 2012 gehört der Club zu den »European Tour Destinations«, einem Verbund weltweit führender Golfanlagen unter dem Dach der European Tour. Bekannt ist der Club ferner durch seine herausragende Stellung im deutschen Amateur-Golf und eine vorbildliche und systematische Jugendförderung. Sichtbare Zeichen dieser Förderung sind unter anderem die Austragung der Allianz German Boys & Girls Open, eines der bedeutendsten Jugendturniere in Europa. Darüber hinaus veranstaltet der Club unter dem Brand »Lucky33« eine internationale Jugendturnierserie und bereits zwei Mal das Format »Golfen in der Allianz Arena«. Im deutschen Amateurgolf stellte St. Leon-Rot von 2004 bis 2010 sieben Jahre in Folge den Deutschen Mannschaftsmeister der Herren und war 2012 erneut erfolgreich. Die Damenmannschaft kann auf neun Deutsche Meisterschaften verweisen. Ferner holten die Spieler Stephan Gross (2008) sowie Sophia Popov (2010) einen Einzel-Europameisterschaftstitel in die Kurpfalz. Ende 2012 gründete der Club seine eigene Sport Management Agentur (SMA - Athlete & Sports Management) mit dem Ziel, junge Golfprofis in den Bereichen Sport und Business ganzheitlich zu unterstützen. Derzeit werden dort die dem Club entstammenden Pros Moritz Lampert, Karolin Lampert, Alexander Matlari, Sophia Popov und Lena Schäffner sowie Christian Bräunig und Caroline Masson betreut. Maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung von St. Leon-Rot zu einer der besten Golfanlagen Deutschlands ist Clubpräsident Dietmar Hopp, einer der Gründer des Walldorfer Softwarekonzerns SAP.

