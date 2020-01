Pressemitteilung BoxID: 782019 (Gloria-Theater GmbH)

Stromrebellen werden neuer Gloria-Sponsor

Die Elektrizitätswerke Schönau sind seit dem 1. Januar Haus-Sponsor des Gloria-Theaters. Themenabende wie "Klimakino" und weitere Kooperationen in Planung

Zum Jahreswechsel darf sich das Gloria-Theater Bad Säckingen über Zuwachs in ihrer Sponsorenfamilie freuen. Das privatwirtschaftlich betriebene Theater setzt seit seiner Neueröffnung 2007 auf eine gute Zusammenarbeit mit Unternehmen, denen die Kultur in der Region am Herzen liegt. Nun ist mit den Elektrizitätswerken Schönau ein weiteres deutschlandweit agierendes Unternehmen dazu gekommen, welches das Theater als Haussponsor in allen Sparten Musical, Gastspiele und Kino unterstützen wird.



„Bereits im ersten Gespräch mit den Verantwortlichen der EWS wurde schnell klar, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind“, berichtet Alexander Dieterle, kaufmännischer Direktor der Gloria-Theater GmbH, „viele Ideen wurden gesponnen und diese wollen wir nun in einer langfristigen Partnerschaft umsetzen”. Losgehen soll es in diesem Jahr mit der Rubrik “Klimakino”, in der in namhaften Leinwandproduktionen Lösungsmöglichkeiten für die Klimakrise aufgezeigt werden sollen. Des weiteren soll das neue Fantasy-Musical des Gloria-Theaters “TOMMY TAILORS TRAUMFABRIK” bekannter gemacht werden. Als mittelfristiges Ziel wird angepeilt, das Gloria-Theater zu 100 Prozent klimaneutral zu betreiben.



„Wir freuen uns sehr das Gloria-Theater als kulturelles Zentrum des Hochrheins fördern zu dürfen”, erklärt Sebastian Sladek, Vorstand der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG, die mit inzwischen rund 8000 Mitgliedern die größte Energiegenossenschaft in Baden-Württemberg ist. „Wir sind begeistert von dem, was hier in Bad Säckingen geschaffen wurde und wollen helfen, das auch in Zukunft für die Region zu erhalten.”



„Die EWS wurde unter dem Spitznamen Stromrebellen in ganz Deutschland bekannt, weil sie etwas wagten, dass keiner für möglich hielt” erzählt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, „das passt zu uns, wir haben auch etwas erschaffen, das niemand für machbar gehalten hatte und machen bis heute unser Ding. Man könnte das Gloria-Theater wohl auch als Kulturrebell bezeichnen. Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit.“

