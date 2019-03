Gloria-Theater lüftet das Geheimnis

13.03.19

Mit dem Musical Happy Landing brach Komponist und Autor, Jochen Frank Schmidt, in den letzten zwei Spielzeiten alle Rekorde und lockte weit über 30.000 Zuschauer in das Theater an der Bad Säckinger Friedrichstraße. Schon seit mehreren Monaten ist bekannt, dass der 39-jährige bereits an seinem nächsten Stück schreibt. Nun steht fest wie das Stück, welches ab Herbst 2020 auf die Bühne des Gloria-Theaters kommt, heißen wird. Am 2. April 2019 um 11 Uhr wird der Name sowie das Logo und die Idee dahinter in einer Pressekonferenz im Gloria-Theater, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen, bekannt gegeben.



Jochen Frank Schmidt selbst sowie Alexander Dieterle, Produzent des neuen Musicals, werden berichten was Sie im neuen Stück vorhaben und stehen für Fragen und Pressefotos zu Verfügung.



http://www.gloria-theater.de/



https://de-de.facebook.com/Gloria.Theater.de/

