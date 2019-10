Pressemitteilung BoxID: 770028 (Global Concerts GmbH)

Josh Savage

Singer/Songwriter Josh Savage kommt im Rahmen seiner "Skinny Dipping" - Europe Tour 2019 am 06. Oktober 2019 in den Münchner folks! club - am 02.08. erscheint seine gleichnamige neue Single "Skinny Dipping" - Special Guest ist der Musiker Will Church

Der Singer/Songwriter Josh Savage ("The most promising new young artist to emerge in Winchester in years") wuchs zu Hause mit Klavier, Trompete und Gitarre auf und absolvierte sein Musikstudium an der University of York. Nach Zwischenstops in Paris und London lebt er aktuell in Berlin. Im Rahmen seiner „Skinny Dipping - Europe Tour 2019“ kann man den Musiker am 06.10.19 im Münchner folks! club live erleben.



Seine größten Einflüsse sind Amber Run, Coldplay, Bon Iver, Ben Howard, Bombay Bicycle Club, Daughter, Foals und RY X. Im Jahr 2015 spielte Josh insgesamt 79 Shows innerhalb von fünf Monaten mit Sofar Sounds – und all das in Wohnzimmern über ganz Europa und Amerika verteilt. Dadurch hat sich Josh eine loyale Fanbase aufgebaut und hält den Rekord der meisten Sofar Sounds-Konzerte weltweit. Die Dokumentation hierüber "The Living Room Tour" kann man auf Youtube bewundern: https://youtu.be/vSbCJGzdETQ



Josh hat über 600 Konzerte auf fünf Kontinenten gespielt, bei welchen er unter andern als Supportact für Künstler wie Kodaline, Tokio Myers, Jack Savoretti, Benjamin Francis Leftwich, John Hiatt, Razorlight, Catfish & The Bottlemen and Ward Thomas sowie auf dem SXSW Festival in Austin auftrat. Zudem hat er mit Produzenten wie Julian Simmons (Ed Sheeran, Beth Rowley, Guillemots) und Matt Ingram (Florence & The Machine, Laura Marling, Jordan Mackampa) zusammengearbeitet.



Josh’s Musik wurde bereits auf BBC Radio 2, BBC Introducing und BBC 6 gespielt und erzielte ohne Label und Unterstützung durch PR-Agenturen über 2.5 Millionen Plays auf Spotify. Seine EP ‘Spaces’ schaffte es auf Platz 28 und ‘Whisper In The Snow’ war unter den Top 20 Singer/Songwriter Charts auf iTunes.



Bevor es ab Ende September auf Europa Tour geht wird Josh am 2. August noch seine neue Single „Skinny Dipping“ veröffentlichen, die der anstehenden Tour auch ihren Namen gibt.



Als Special Guest wurde Will Church bestätigt. Wer den 23-jährigen Berliner singen und spielen hört, wird musikalisch an eine Kombination aus Justin Timberlake, Bon Iver und Ed Sheeran denken. Nach einigen Band- und Chorprojekten verfolgt der Singer/Songwriter nun sein eigenes Soloprojekt – und das sehr erfolgreich.



München-Termin: 06.10.2019 folks! club Beginn: 20 Uhr



Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.myticket.de.



Veranstalter: www.globalconcerts.de

