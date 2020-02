Pressemitteilung BoxID: 787113 (Global Concerts GmbH)

Danzig | 01.08.2020 | München Circus Krone

.



DANZIG



Kultmusiker ist dieses Jahr erneut in Deutschland zu Gast – am 01. August 2020 kann man ihn live im Münchner Circus Krone erleben



2018 feierte Glenn Danzig sein 30-jähriges Jubiläum und machte im Rahmen dessen auch in München Halt. Nun kommt er mit seiner Rockband DANZIG zurück in die bayerische Landeshauptstadt: am 01.08.2020 kann man den Musiker im Circus Krone live erleben.



Glenn Danzig konnte bereits mit seiner ersten in den 70ern gegründeten Horrorpunk-Band Misfits eine Vielzahl an Erfolgen vermerken. Punk-Klassiker wie „Walk Among Us“ oder „Wolfs Blood/Earth AD“ haben die Landschaft der extremen Musik beeinflusst und die Kombination von schweren Riffs und okkulten Bildern verstärkt. Nach seinem Ausstieg gründete er Samhain, welche vier Jahre bestand und zu seiner musikalischen Entwicklung beitrug.



Anschließend gründete er seine gleichnamige Band DANZIG, welche ein weiterer langjähriger und inter- nationaler Erfolg wurde. Das selbstbetitelte Debüt von 1988 wurde mit Platin ausgezeichnet und brachte Klassiker wie "Mother", "Twist of Cain" und "She Rides" hervor. Auch wurden einige seiner Songs für Filme und Computerspiele verwendet, wie zum Beispiel der Track „Thirteen“, der bei dem erfolgreichen Film „Hangover“ Teil des Soundtracks ist oder der Song „Black Hell“, welcher bei der Fortsetzung „Hango- ver 2“ zu hören ist.



Geprägt wurde Glenn Danzig’s Musik unter anderem von Künstlern wie Elvis Presley, ZZ Top, Aerosmith und Black Sabbath. Seine Begeisterung für diese Künstler äußert sich vor allem in seinem zehnten Studio- album „Skeletons“ (2015), welches erstmals ein reines Coveralbum ist. 2017 veröffentlichte er dann sein bis dato letztes Werk „Black Laden Crown“, welches wieder eigenes Songmaterial enthielt, von den Fans lang ersehnt wurde und positive Resonanz erhielt.



München-Termin: 01.08.2020 Circus Krone



Ab Mittwoch, den 19. Februar 2020, 10 Uhr, bietet der Ticketanbieter CTS Eventim einen exklusiven PreSale an.



Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 21. Februar 2020 um 10 Uhr. Tickets sind unter www.myti- cket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz/ max. 60 Ct./Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (