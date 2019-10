Pressemitteilung BoxID: 770147 (Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft)

Strategische Expansion in lateinamerikanischen SAP-Markt: Gleiss Lutz berät itelligence-Gruppe bei Mehrheitsbeteiligung an der FH in Brasilien

Gleiss Lutz berät die itelligence-Gruppe, Bielefeld (itelligence), weltweit führendes SAP-Beratungsunternehmen innerhalb der NTT DATA Gruppe, bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der brasilianischen FH S.A., São Paulo (FH).



Entsprechend den üblichen Marktregularien ist das Closing der Transaktion von der Freigabe durch die brasilianische Kartellbehörde (CADE) sowie von der Erfüllung weiterer üblicher Auflagen abhängig. Mit der Freigabe durch CADE wird in den nächsten Wochen gerechnet. Über die Höhe des Kaufpreises haben beide Parteien Verschwiegenheit vereinbart.



itelligence vollzieht mit der Akquisition eines der führenden SAP-Beratungs- und Entwicklungshäuser in Brasilien den Einstieg in den SAP-Markt des südamerikanischen Landes und baut ihre Präsenz in einer der derzeit wachstumsstärksten Wirtschaftsregionen der Welt aus. Durch gestiegene rechtliche Auflagen an Transparenz und Compliance von Unternehmen gibt es in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft eine hohe Nachfrage insbesondere nach ERP-Software und Finanzmanagement-Lösungen. Großes Wachstumpotenzial sehen itelligence und FH auch in den Bereichen Marketing, CRM, e-Commerce und für IoT-Lösungen (Internet of Things).



Mit dem Erwerb der FH gewinnt itelligence 700 SAP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sechs Standorten in Brasilien hinzu. itelligence beschäftigt derzeit rund 9.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 26 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Millionen Euro.



Für itelligence ist folgendes Gleiss Lutz-Team tätig: Martin Hitzer (Federführung, Partner), Dr. Alexander Schwarz (Partner), Friedrich Baumgärtel und Katharina Bein (alle Corporate/M&A, Düsseldorf).



Zum brasilianischen Recht berät Demarest Advogados unter Federführung des Partners Paulo Coelho da Rocha (Corporate/M&A).

