01.03.19

Gleiss Lutz begleitet Siemens beim geplanten Erwerb von KACO new energy Gleiss Lutz hat Siemens bei der geplanten Übernahme des String-Wechselrichter Geschäfts der KACO new energy GmbH, einem führenden Hersteller von Leistungselektronik im Energiebereich, beraten. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Freigaben und wird für das erste Halbjahr 2019 erwartet.



Durch die Übernahme von KACO new energy stärkt Siemens seine Kompetenz bei dezentralen Energiesystemen und erweitert sein Portfolio in attraktiven Wachstumssegmenten an der Schnittstelle von Stromnetz und Gebäuden. KACO new energy wird in die neuen Operating Company ,Smart Infrastructure' integriert werden, die ab dem



1. April 2019 startet.



Die Siemens AG ist ein führender internationaler Technologiekonzern und schwerpunktmäßig in den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung aktiv. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien und einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen.



KACO new energy mit Sitz in Neckarsulm ist einer der weltgrößten Hersteller von Wechselrichtern für ins Stromnetz eingespeiste Solarenergie. Das Portfolio umfasst auch Lösungen für Photovoltaik-Anlagen (Eigenverbrauch) und Energiespeicherung, Zubehör für das Netzmanagement sowie Produkte und Mehrwertleistungen für Projekte auf Ebene der Energieversorger. Als erstes Unternehmen in der Photovoltaikindustrie hat KACO new energy eine CO2-neutrale Produktion entwickelt.



Folgendes Gleiss Lutz-Team hat Siemens im Rahmen der Transaktion umfassend beraten: Dr. Ralf Morshäuser (Partner, München), Dr. Martin Viciano Gofferje (Partner, Berlin, beide Federführung), Dr. Micha Pfarr (Berlin), Christopher Köth, Dr. Julius Scheifele, Dr. Tobias Falkner (Counsel, alle Corporate/M&A), Dr. Ingo Brinker (Partner), Dr. Iris Benedikt-Buckenleib (Counsel, beide Fusionskontrolle, alle München), Dr. Burkhard Jäkel (Partner), Dr. Mohamed Assakkali (beide Finance), Dr. Stefan Mayer (Partner), Dr. Marcel Duplois (beide Steuerrecht), Dr. Tim Weber (Partner), Svenja Bender (beide Real Estate, alle Frankfurt), Dr. Andreas Neun (Partner), Dr. Thomas Fritsche (beide Environmental, Berlin).



Zudem hat Gleiss Lutz ein Team von internationalen Kanzleien koordiniert, darunter Partner in Frankreich, Italien, Jordanien, Kanada, Südafrika, Südkorea, in der Türkei und den USA.





