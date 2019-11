Pressemitteilung BoxID: 777669 (Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft)

Gleiss Lutz begleitet Paracelsus Kliniken bei strategischer Partnerschaft mit Niels-Stensen-Kliniken

Gleiss Lutz hat die Paracelsus-Kliniken bei einer strategischen Partnerschaft der Paracelsus Gruppe mit den Niels-Stensen-Kliniken beraten. Parallel wird die Paracelsus-Klinik Osnabrück in den Verbund der Niels-Stensen Kliniken integriert. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen kartellrechtlichen und regulatorischen Vorbehalten.

Für einen auf etwa sechs Jahre geschätzten Übergangszeitraum wird Niels-Stensen die Paracel-sus-Klinik Osnabrück am bisherigen Standort fortführen und weiterentwickeln. Danach ist ge-plant, die Klinik im Zuge der Fertigstellung eines umfassenden Neubauvorhabens am Standort des bereits von Niels-Stensen-Kliniken getragenen Marienhospitals auch baulich und funktional vollkommen zu integrieren.



Die Ziele der nun vereinbarten Kooperation liegen in einem insgesamt verbesserten medizini-schen Angebot, in einer auch mit dem Niedersächsischen Sozialministerium abgestimmten Mo-dernisierung der bestehenden Strukturen sowie in einer konzeptionellen Neuorientierung und in einer künftigen Zusammenarbeit bei Projekten im Bereich Digital Health.



Die Paracelsus-Kliniken zählen mit 36 Einrichtungen an insgesamt 18 Standorten zu den großen Klinikträgern in Deutschland. Bundesweit betreuen rund 4.500 Mitarbeiter jährlich knapp 90.000 stationäre Patienten. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 400 Millio-nen Euro im Jahr. Der Sitz der Gesellschaft ist Osnabrück.

Gleiss Lutz berät die Porterhouse Group AG regelmäßig bei Transaktionen, unter anderem im vergangenen Jahr beim Erwerb der Paracelsus-Kliniken. Porterhouse ist eine internationale, in Familienbesitz befindliche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luzern. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 6.000 Mitarbeiter.



Folgendes Team hat die Paracelsus-Kliniken im Rahmen der Transaktion beraten: Dr. Patrick Kaffiné (Partner, M&A, Federführung), Dr. Reimar Buchner (Partner, Healthcare, Berlin), Dr. Wolfgang Bosch (Partner, Kartellrecht), Dr. Cornelius Götze (Partner, Corporate), Dr. Thomas Winzer (Partner, Arbeitsrecht, alle Frankfurt), Dr. Martin Viciano Gofferje (Partner, M&A), Dr. Christian Hamann (Partner, Datenschutzrecht, beide Berlin), Dr. Stefan Mayer (Partner, Steuer-recht), Dr. Jacob von Andreae (Partner, öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Michael Ilter (M&A/Private Equity, beide Frankfurt), Dr. Jan-Peter Spiegel (Counsel), Dr. Enno Burk (Coun-sel, beide Healthcare, Berlin), Dr. Tobias Abend (Counsel), Katrin Braas (beide Arbeitsrecht, Frankfurt) Maximilian Hirsch (Corporate), Andrej Popp (M&A/Private Equity), Dr. Philipp Naab (Counsel, Immobilienrecht), Dr. Birgit Colbus (Counsel, Kartellrecht), Dr. Ocka Stumm, Christi-an Heinrichs, Dr. Marcel Duplois (alle Steuerrecht, alle Frankfurt), Dr. Matthias Werner (Coun-sel, IP/IT), Dr. Manuel Klar (Datenschutzrecht, beide München).

