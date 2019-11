Pressemitteilung BoxID: 776057 (Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft)

Gleiss Lutz begleitet Linde beim Verkauf des Clean Energy und Marine Bunkering Business an Gasum

Gleiss Lutz hat Linde als Lead Counsel beim Carve-out und Verkauf von Unternehmensteilen in Schweden, Norwegen und Deutschland beraten.



Wesentlicher Gegenstand der Transaktion ist das Clean Energy-Geschäft der Linde-Gruppe in Schweden und Norwegen. Das Clean Energy-Geschäft wird zwischen Signing und Closing im Rahmen eines Carve-outs von den sonstigen skandinavischen Geschäftsaktivitäten der Linde-Gruppe getrennt. Zudem erwirbt Gasum die Gesellschaftsanteile an der deutschen Linde-Tochter Nauticor, die das Marine Bunkering Business betreibt. Die verkauften Geschäftsbereiche generieren zusammen einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für 2020 erwartet.



Linde plc ist eines der führenden Industriegase- und Engineeringunternehmen der Welt. Das Unternehmen erzielte 2018 24 Milliarden Euro Umsatz und ist mit rund 80.000 Mitarbeitern weltweit vertreten.



Gasum ist ein Energieunternehmen in finnischem Staatsbesitz. Der Umsatz des Unternehmens betrug 2018 insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro.



Inhouse wurde die Transaktion von Sandra Albrecht (M&A) und Georg Terhorst (Kartellrecht) begleitet.



Gleiss Lutz berät Linde regelmäßig bei M&A-Transaktionen.



Folgendes Gleiss Lutz-Team war für Linde im Rahmen dieser Transaktion tätig: Dr. Ralf Morshäuser (Partner, München), Dr. Patrick Mossler (Partner, Hamburg, beide Federführung), Dr. Tobias Falkner (Counsel), Dr. Moritz Riesener, Melina Grauschopf (alle Corporate/M&A), Dr. Petra Linsmeier (Partner), Tobias Klemm (beide Kartellrecht), Dr. Matthias Werner (Counsel, IP/IT, alle München), Dr. Johann Wagner (Partner), Dr. Hendrik Marchal (Counsel, beide Steuerrecht, Hamburg), Dr. Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs (beide Öffentliches Recht, Düsseldorf).



Gleiss Lutz koordinierte als Lead Counsel folgende skandinavische Kanzleien: Mannheimer Swartling (Schweden), Wikborg Rein (Norwegen) und Hannes Snellman (Finnland).

