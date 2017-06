Relaunch: glatthaar-fertigkeller mit frischem neuen Look im Netz

Kundenfreundlich, dynamisch und in frischem Design präsentiert sich die Homepage der glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg (www.glatthaar.com), Marktführer im Fertigkellerbau. Nach mehrwöchiger Überarbeitung zeigt sich die Website nicht nur in neuem Design, sondern erleichtert durch eine strukturierte Menüführung einen schnellen Zugang für Kunden und Interessenten zu den jeweiligen Themen. Der neue Look ist nicht nur klar und aufgeräumt, sondern auch anpassungsfähig im „Responsive Design“: Die Website von glatthaar-fertigkeller passt sich in der Bildschirmauflösung und –darstellung automatisch den unterschiedlichen Anforderungen an und bietet auf Smartphones oder Tablets den gleichen Komfort wie am stationären PC.



Strukturiert und übersichtlich findet man zum einen den Weg in die Produktwelt des Unternehmens mit ausführlichen Informationen. Bewährte Features, wie das 3-D-Keller-Modul mit seinen 33 Einzelparametern, wurden optimiert und erweitert. Nicht nur mit technischen Infos wartet der überarbeitete Unternehmensauftritt im Netz auf: Spannende Kellergeschichten und Kundenmeinungen veranschaulichen noch plastischer die Einsatzmöglichkeiten, Erfahrungen oder technischen Voraussetzungen für einen trockenen, warmen und dichten Keller. Ein benutzerfreundliches Kontakt-Formular erleichtert zudem die individuelle Kontaktaufnahme mit dem glatthaar-fertigkeller-Experten-Team.



Die extreme Bandbreite an Informationen wird mit ausführlichen und transparenten Daten, Zahlen und Fakten der Unternehmensentwicklung ergänzt, die die Attraktivität von glatthaar-fertigkeller als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb auch auf der Website dokumentieren.



www.glatthaar.com

glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg

Die Firma Glatthaar wurde 1980 von Joachim Glatthaar gegründet. Seither hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Schramberg/ Waldmössingen (Baden - Württemberg) auf die Herstellung und den Bau von Fertigkellern und Bodenplatten spezialisiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei auch Planungsleistungen, Statik, Erdarbeiten sowie Projektleitungen. Das Unternehmen schöpft aus einem Erfahrungsschatz von fast 50.000 Bauprojekten.



Die Glatthaar-Gruppe entwickelt Baulösungen für den weltweiten Einsatz auch in schwierigen Einsatzgebieten: Einzigartige Patente und Marken, wie unter anderem das geschützte AquaSafeFAST®- System oder die ThermoSafePLUS® Wand, zeichnen glatthaar-fertigkeller als das innovativste Unternehmen im Bereich Fertigkeller aus und unterstreichen die Marktführerschaft. Aktuell garantiert glatthaar für die exklusiv patentierte ThermoSafe®-Wand einen verbesserten U-Wert von acht Prozent. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in seinem Produktportfolio eine kerngedämmte Wand an, die über die herkömmliche Dämmdicke von 12 Zentimetern hinausgeht.



Ressourcenschonende Bausysteme und Abfallvermeidung durch moderne Fertigungsanlagen sowie optimale Logistik und der damit verbundene sparsame Umgang mit Energie ist im Unternehmen gelebtes Selbstverständnis. Daher zeichnen sich die Produkte aus dem Hause Glatthaar durch hohe Umweltorientierung aus. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet in langjährigen Kooperationen mit Instituten, Hochschulen und der Bauindustrie an der Vervollkommnung immer "intelligenterer Keller" bis hin zu Passivhausqualität. Ausgewiesene Fachkompetenz und hohe Qualitätsmaßstäbe bei allen Produkten "Made in Germany" brachten dem Unternehmen auch gerade deshalb zahlreiche Auszeichnungen ein: z.B. den Creativ Preis, die Wirtschaftsmedaille für herausragende wirtschaftliche Verdienste um die Wirtschaft Baden-Württembergs, TÜV-Zertifizierungen für nachweisbare Bauherrensicherheit, den Sieg im bundesweiten Wettbewerb als Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister mit bester Weiterempfehlungsquote oder die nunmehr viermalige Auszeichnung nach einem FOCUS Money - Test als fairster Fertigkellerhersteller Deutschlands!



Der Unternehmenserfolg basiert auf einer soliden Entwicklung zu einem starken, gesunden mittelständischen Familienunternehmen, das Firmengründer Joachim Glatthaar von einer Ein-Mann-Firma zum europäischen Marktführer für Fertigkeller gemeinsam mit aktuell mehr als 500 Ingenieuren, Betriebswirten, Projektleitern und hochausgebildeten Verwaltungs-, Produktions- und Montagemitarbeitern aufbaute. Eigenverantwortlichkeit und Motivation der Mitarbeiter sind wesentliches Element für den 37 - jährigen Erfolg. Die Begeisterungsfähigkeit und hohe Identifikation der Mitarbeiter gründet sich dabei auch auf den Fakt, bei einem Markt- und Innovationsführer tätig zu sein, bei dem eine soziale Unternehmens-Leit-Kultur wesentliches Erfolgsmoment ist.



Glatthaar unterhält Niederlassungen in Österreich, England und der Schweiz. Glatthaar-Produkte werden nach Luxemburg, Österreich, Großbritannien, Belgien, in die Niederlande und die Schweiz geliefert.





