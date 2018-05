Symphonie in Grün: Die neuen Sixties-Modelle erobern die Welt

Musik liegt in der Luft und cooles Retro-Design am Handgelenk: Glashütte Original feiert in diesen Wochen nicht nur die seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft mit den Dresdner Musikfestspielen. Die Manufaktur startet auch den Roll-out der beiden jüngsten Vertreter seiner Sixties-Linie, die den Stil der Sechziger ins 21. Jahrhundert übertragen. Die neuen Varianten mit markant grünen Dégradé-Zifferblättern präsentieren sich als zeitlos elegante Begleiter für moderne Bohemiens - auch jenseits des Konzertsaals.



Musik für die Augen: Die changierenden Zifferblätter des jüngsten Sixties Duos haben seit ihrer offiziellen Präsentation weltweit für Begeisterung gesorgt. Nun treten sie ihren Weg aus dem heimischen Glashütte an die Handgelenke stilbewusster Connaisseure rund um den Globus an. Sie sind ein Tribut an zeitlose Eleganz und Genuss: in Mode, Mechanik und, nicht zuletzt, Musik - wie etwa bei den Dresdner Musikfestspielen. Seit der diesjährigen Eröffnung des Festivals am 10. Mai 2018, führt Glashütte Original sein langjährige Engagement nun als Premium Partner fort.



Alles im grünen Bereich: Degradé-Zifferblätter Das coole grüne Retro-Zifferblatt der neuen Sixties und Sixties Panoramadatum zieht alle Blicke auf sich. Durch seinen ungewöhnlichen "Dégradé-Effekt" verblendet sich der helle Farbton aus der Mitte zu einer dunkleren Nuance an den gewölbten Rändern des Zifferblatts. Es ist mit einer fein strukturierten Oberfläche versehen, die mit original Werkzeugen und Methoden der 60er Jahre verwirklicht wurden. Mit Hilfe einer 60-Tonnen- Presse hinterlässt ein Prägestempel sein filigranes Muster auf dem Zifferblattrohling.



Die Originale dieser historischen "Gesenke" befinden sich in den Archiven der hauseigenen Zifferblattmanufaktur in Pforzheim.



Für den "Dégradé"-Effekt wird das Zifferblatt zunächst galvanisiert und danach in mehreren Durchgängen farbig lackiert. Zum Schluss wird mit einer speziellen Lackierpistole vorsichtig schwarze Farbe aufgetragen. Je nach Winkel entsteht durch die Sprühtechnik so ein individueller Farbverlauf, der jedes Zifferblatt zu einem Unikat macht. Die lackierten Zifferblätter werden anschließend im Ofen erhitzt, um die Farben einzubrennen. Sie treffen auf gewölbte Saphirgläser, geschwungene Zeiger und eigenwillige arabische Ziffern, die zu den Markenzeichen der Sixties-Linie von Glashütte Original gehören und die den markanten Stil der Sechziger zititeren.



Ein modernes Manufakturkaliber in edlem Gewand



Die neuen Sixties und Sixties Panoramadatum-Modelle werden von den hausintern entwickelten und gefertigten automatischen Manufakturkalibern 39-47 und 39-52 angetrieben. Das charakteristische Glashütte Original Panoramadatum befindet sich auf der zentralen, vertikalen Achse der unteren Zifferblatthälfte. Das Dreizeiger-Modell präsentiert sich in einem polierten Edelstahlgehäuse von 39 mm Durchmesser, während das Modell mit Panoramadatum sich in ein Edelstahlgehäuse von 42 mm Durchmesser kleidet. Ein schwarzes Kalbslederband mit Dornschließe rundet das Design ab. Beide Zeitmesser sind nur für einen begrenzten Zeitraum von einem Jahr in den Glashütte Original Boutiquen und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.



Swinging Sixties: Inspiriert von Legenden



Zu den bedeutendsten Vorfahren der aktuellen Sixties-Kollektion gehört zweifellos die "Spezimatic". In Anbetracht der Tatsache, dass das Leben in Glashütte in den 1960er Jahren einige Herausforderungen bot, sind die Kreationen der legendären "Spezimatic" Serie umso mehr zu schätzen. Nach ihrer Lancierung im Jahr 1964 wurden einige Spezimatic- Modelle mit Zifferblättern versehen, die aus Pforzheim stammten. Diese Verbindungen nach Pforzheim, die seit über 50 Jahren bestehen, wurden im Jahr 2006 mit der Übernahme des Zifferblattherstellers durch die Swatch Group ausgebaut und durch die Integration in die Manufaktur Glashütte Original weiter vertieft. Heute ermöglicht die Einbindung dieser umfassenden Zifferblatt-Kompetenz der Uhrenmanufaktur, exklusive und zeitgemäße Zifferblattdesigns entsprechend höchster Qualitätsansprüche zu kreieren.

