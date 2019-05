Pressemitteilung BoxID: 754007 (Glashütter Uhrenbetrieb GmbH)

Joshua Bell accepts 16th Glashütte Original MusicFestivalAward

On Monday evening the violinist Joshua Bell accepted the 16th Glashütte Original MusicFestivalAward. Glashütte Original managing director Frank Kittel presented the award in the festive setting of the Frauenkirche in Dresden, on the occasion of the violi-crafted by two students from the of commitment to cultural understanding and support for the development of young artists.



Joshua Bell, one of the greatest violinists of our time, accepted the 25,000 Euro award in the Dresden Frauenkirche from Frank Kittel, managing director and Chief Financial Officer of Glashütte Original, and Jan Vogel, director of the Dresden Music Festival.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (