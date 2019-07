Pressemitteilung BoxID: 761488 (Glashütter Uhrenbetrieb GmbH)

Feierlicher Lehrabschluss an der Uhrmacherschule "Alfred Helwig"

Glashütte Original gratuliert 14 frischgebackenen Nachwuchsfachkräften

Mit dem feierlichen Lehrabschluss wurde bei Glashütte Original die nächste Generation an Uhrmacher/innen und Werkzeugmechaniker/innen für ihre erfolgreiche Ausbildung ausgezeichnet und damit offiziell ins Berufsleben verabschiedet. Mitglieder der Geschäftsleitung, Lehrmeister sowie Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) überreichten am 10. Juli 2019 die Abschlusszeugnisse an die insgesamt 14 Absolventen und wünschten alles Gute für die zukünftige Tätigkeit. Dies ist bereits der 16. Jahrgang, der seine Ausbildung an der unternehmenseigenen Uhrmacherschule „Alfred Helwig“ erfolgreich abgeschlossen hat.



Am 10. Juli 2019 standen einmal nicht die hochfeinen Zeitmesser der Manufaktur Glashütte Original im Mittelpunkt, sondern der eigene Fachkräftenachwuchs. 14 Absolventen der unternehmenseigenen Uhrmacherschule „Alfred Helwig“ feierten im Atrium der Manufaktur den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Neben zehn Uhrmacherinnen und Uhrmachern nahmen auch vier Werkzeugmechaniker die Gratulationen von ihren Lehrmeistern, Vertretern der Geschäftsleitung von Glashütte Original, der IHK Dresden als Prüfinstanz sowie von ihren anwesenden Familien und Freunden entgegen. Der Großteil der Absolventen bleibt dem Unternehmen erhalten und hat bereits eine Tätigkeit in einer der zahlreichen Fachabteilungen aufgenommen.



Die Ausbildung an der Uhrmacherschule „Alfred Helwig“



Glashütte Original bildet seit 2001 jährlich Uhrmacher und Werkzeugmechaniker in der firmeneigenen Uhrmacherschule „Alfred Helwig“ aus. In der modern ausgestatteten Einrichtung wird den Lehrlingen auf höchstem Niveau das Handwerkszeug dieser beiden traditionsreichen Berufe vermittelt. Neben Kenntnissen in der Montage teils komplizierter Uhrwerke erhalten die Auszubildenden die Fähigkeit, einzelne Werkekomponenten selbst herzustellen, lernen mechanische Zusammenhänge zu verstehen und bekommen ein Gefühl für den hohen Aufwand und die erforderliche Qualität und Präzision, welche Glashütte Original seinen anspruchsvollen Uhrwerken entgegenbringt.



Neben theoretischem Wissen stehen für die Auszubildenden immer wieder Einblicke in die Praxis auf dem Stundenplan. Während ihrer Lehrzeit absolvieren sie verschiedene Praktika in ausgewählten Montage- und Servicebereichen der Manufaktur in Glashütte.



Als Uhrenmarke von Weltruf legt Glashütte Original besonderen Wert auf ein internationales Ausbildungsniveau. Dieser Anspruch wird durch die Teilnahme am Schweizer Ausbildungsprogramm „WOSTEP“ (Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program) unterstrichen. Dank dieser Partnerschaft erhalten die Lehrlinge der Uhrmacherschule „Alfred Helwig“ bei bestandener WOSTEP-Abschlussprüfung, zusätzlich zum deutschen Facharbeiter- Zeugnis, das WOSTEP-Diplom.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (