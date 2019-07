Pressemitteilung BoxID: 759839 (Giti Tire Deutschland GmbH)

GT Radial offizieller Partner des internationalen Top-Events

Kitesurf World Cup Sylt

.

- Spannende Wettkämpfe bei besten Windbedingungen

- Reifenmarke unterstützt Trendsport-Event auf Nordseeinsel

- Markenbekanntheit soll weiter erhöht werden



Spannende Wettkämpfe, beste Windbedingungen und rund 70.000 Besucher: Besser hätte der zweite Tour-Stopp der diesjährigen internationalen GKA Kite-Surf World Tour nicht laufen können ... Zusammen mit der Bundeswehr, der Jever Brauerei sowie Mercedes-Benz hat GT Radial als Hauptsponsor den vom 25. bis 30. Juni ausgetragenen Kitesurf World Cup Sylt unterstützt und war mit klarem Branding überall präsent.



Top-Sport auf höchstem Niveau



Ein fantastischer sportlicher Wettbewerb, hochkarätig besetzt und auf höchstem internationalen Niveau: Weltmeister Airton Cozzolino und Carla Herrera Oria sicherten sich auf Sylt den Gesamtsieg. Beste Deutsche war die Regensburgerin Susanne Schwarztrauber, welche am Brandenburger Strand vor Westerland einen hervorragenden dritten Platz belegte.



Kitesurf World Cup Sylt: GT Radial offizieller Partner des internationalen Top-Events



Zudem setzten rund 100 Wassersportler, darunter die Teilnehmer des Kitesurf World Cup Sylt 2019, beim "Paddle Out For Future" ein deutliches Zeichen für mehr Umweltschutz und gegen die weltweite Verschmutzung der Meere. Eingeladen hatte der Surf Club Sylt e.V.. Am Strand formten sie gemeinsam den Schriftzug "Save the Ocean".



Kitesurf World Cup Sylt: GT Radial offizieller Partner des internationalen Top-Events Sportlich, aktiv, kompromisslos



Sportlich, aktiv, kompromisslos auch in Extremsituationen ... So präsentiert sich die Reifenmarke GT Radial ihren Kunden. Ein Kitesurfer ist schon seit geraumer Zeit Bestandteil der Bildsprache beim Performance-Reifen "SportActive". GT Radial nutzte den Top-Event dazu, die Bekanntheit der Marke auszubauen und präsentierte auf der großen Händlermeile sein umfangreiches Portfolio an Reifenanwendungen.



Vor Ort verlost wurden fünf GT Radial-Kiteboards. Darüber hinaus hatten zahlreiche Kunden im Rahmen der "GT Radial Sylt Experience" die Gelegenheit, ein Wochenende lang Deutschlands schönste Insel zu erkunden, den nördlichsten Punkt der Bundesrepublik zu besuchen, in der legendären "Sansibar" zu verweilen und beim Trendsport Stand-up-Paddling selbst sportlich aktiv zu werden.



Kitesurf World Cup Sylt: GT Radial offizieller Partner des internationalen Top-Events



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.gtradial.eu.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (