Lupercalia: Der Cocktail für den Valentinstag 2019

20.12.18

Lupercalia – so hieß im antiken Rom das Frühlingsfest. Von dort holt Gin Mare die schöne Tradition mit einem ausgefeilten Drink-Rezept ins Jahr 2019. Die Köpfe hinter der Marke haben eine Kreation der feinen Cocktail-Kultur geschaffen, die Frühlingsgefühle weckt. Mediterrane Botanicals des Premium-Gins fusionieren mit leichten Noten von Traube und Brombeere in einem fein fruchtigen Cocktail: Dem Lupercalia.



Mit dieser Namensgebung des jüngsten Valentins-Cocktails beschwört Gin Mare seine mediterranen Wurzeln und gleichzeitig den Status des Valentinstages als schöne Gelegenheit, den Abschied vom Winter und die Liebe zu feiern.



Die Aromen des Mittelmeers, fruchtig-leicht und tiefrot

Auch Zutaten und Aroma des Lupercalia sind kompromisslos mediterran: Die Botanicals von Gin Mare treffen hier auf die feine Süße von Brombeerlikör, einen Hauch Traube aus Bordeaux-Wein und spanischem Cava Brut und schließlich frische Beeren und einen Zweig Thymian. So entsteht ein frühlingshaft-leichter Cocktail mit runden Aromen des Mittelmeers in tiefroter Farbe – und die perfekte Begleitung eines genussvollen Valentinsabends.



Lupercalia



60 ml Gin Mare

60 ml Crème de Mûre

60 ml Carménère-Rotwein, z.B. Mas Andes Carménère

Cava Brut Nature

1 Thymianzweig

1 Himbeere

1 Brombeere



Gin Mare, Crème de Mûre und Rotwein mit Eiswürfeln im Rührglas rühren. Danach in ein Champagnerglas abseihen. Mit Cava auffüllen. Abschließend mit einem Thymianzweig, jeweils einer Himbeere und Brombeere garnieren.



Gin Mare ist unter anderem bei Ludwig von Kapff zum UVP erhältlich. Zudem ist der Premium-Gin im Lebensmitteleinzelhandel, im Fachhandel und in der Gastronomie verfügbar.



Unverbindlicher Verkaufspreis Gin Mare, 0,7 Liter, 42,7 % Vol.: 39,95 Euro

(lifePR) (