Funkelnd wie das Mittelmeer

14.11.18

Anlässe zum Anstoßen gibt es nicht nur in der sogenannten Festtagssaison: Geburtstage, Jubiläen und private Glücksmomente sind über das ganze Jahr verteilt und stets einen guten Drink wert. Der sollte prickeln, gut aussehen und mit einem Schuss Raffinesse aufwarten. Im besten Fall gehört zur Garnitur eine Wunderkerze, so wie beim „Turbo Sea Spritz“ von Gin Mare.



Feuerfarbene Hommage ans Meer

In dem Drink, dessen Anblick an einen Sonnenuntergang über dem Meer erinnert, trifft der mediterrane Gin Mare auf Aperol und Chardonnay. Als überraschende Komponente gesellt sich kalt gebrühter Kaffee dazu, dessen herbe Note mit der Süße von Agavensirup umschmeichelt wird. Für die Spritzigkeit sorgt Sodawasser. Passend zu diesem Feuerwerk der Aromen kommt als Garnitur neben einer Orangenscheibe eine Wunderkerze ins Glas. Die ist schließlich nicht nur Silvester vorbehalten, sondern auch auf Geburtstagspartys ein gern gesehenes Accessoire.



Turbo Sea Spritz



25 ml Gin Mare

20 ml Aperol

15 ml kalt gebrühter Kaffee

10 ml Chardonnay

5 ml Agavensirup



Alle Zutaten auf Eis in ein Glas geben und mit Sodawasser aufgießen. Mit einer Orangenscheibe garnieren.



Gin Mare ist unter anderem bei Ludwig von Kapff zum UVP erhältlich. Zudem ist der Premium-Gin im Lebensmitteleinzelhandel, im Fachhandel und in der Gastronomie verfügbar.



Unverbindlicher Verkaufspreis Gin Mare, 0,7 Liter, 42,7 % Vol.: 39,95 Euro

(lifePR) (