"Carrie Fishers Todesursachen sollten uns wachrütteln"

„Die neuen Erkenntnisse aus dem Autopsiebericht von Carrie Fisher sehe ich als wichtige Informationen für die Gesellschaft, die jeden Menschen wachrütteln sollten, auch wenn der Anlass ein sehr trauriger ist. Als die berühmte Star-Wars-Schauspielerin verstarb, berichteten die Medien von einem Herzinfarkt und natürlich kam auch ihr Drogenkonsum zur Sprache. Dass nun belegt wurde, dass eine Schlafapnoe mit zu den Todesursachen zählt, zeigt in meinen Augen, wie versteckt diese Erkrankung Betroffene in ihrer Lebenserwartung gefährdet. Drogen wirken sich immer hochgradig riskant auf die Gesundheit und die Lebenserwartung aus, das steht außer Frage. Aber auch ein Herzanfall kann unterschiedliche Ursachen haben, die nicht erkannt werden, und Schlafapnoe gehört leider noch viel zu häufig dazu. Dabei erhöht die obstruktive Form, bei der die Atemwege mechanisch verengt sind, langfristig die Risiken für Schlaganfälle, Herzinfarkte und Diabetes Typ 2 enorm. Hinzu kommen der hochgradig gefährliche Sekundenschlaf am Tag und zum Teil schwere Depressionen, denn der Körper kommt bei einer Schlafapnoe nie zur Ruhe und steht ständig unter Stress. In diesem Zusammenhang könnte man auch mutmaßen, dass der Drogenkonsum von Carrie Fisher in der späteren Zeit eventuell von den Begleiterscheinungen der Krankheit mit beeinflusst wurde."



