München feiert den Sommer

Vom 03. bis zum 27.08. 2017 findet in München das große Sommerfestival impark17 statt. 25 Tage Sommer satt und Sommerfeeling pur versprechen die Veranstalter des Münchner Sommerfestivals. Mit einem sehens-, hörens- und erlebenswerten Programm feiert das Sommerfestival impark17 von Donnerstag, 03. August, bis Sonntag, 27. August 2017 immerhin schon seine 36. Auflage! Mit Fahrgeschäften, Buden, Feinschmeckergasse, Strandbar und Wakeboarding ist es ein Festival für die ganze Familie. Das Ganze findet im Olympiapark statt und wird sicher auch in diesem Jahr wieder ein mega Erfolg.



Die Sommerfestival-Klassiker sind auch wieder mit dabei: So kann in der Budenstraße nach Herzenslust gestöbert und eingekauft werden und auch die Schausteller mit ihren Ständen und Fahrgeschäften sind beim Festival im Olympiapark vertreten. Die Feinschmeckergasse bietet wie immer Köstlichkeiten aus aller Herren Länder.



Am 10. und 24. August leuchte es bunt am Himmel über dem Olympiapark. Ein grandioses Feuerwerk wird allen Besuchern ein Leuchten ins Gesicht zaubern. An den Dienstagen (08./15./22. August) können sich die jüngsten Sommerfestler über die großen Kindertage der Schausteller freuen.



Für die meisten Erwachsenen ist die kleine „Wies’n“ eine Vorfreude auf die große. Wenn am Abend die vielen bunten Lichter den Park leuchten lassen und sich das Riesenrad im Olympiasee spiegelt, kommt so richtig Stimmung auf.



Während des Sommerfestivals gibt es jede Menge Live-Musik. Täglich ab 19.00 Uhr spielen Bands der unterschiedlichen Genres und das bei freiem Eintritt.



Übernachten mit der ganzen Familie kann man bequem und komfortabel im GHOTEL hotel & Living München-Nymphenburg. Das Hotel bietet ein attraktives Programm an, das ein MVV Ticket für kostenfreies Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, eine Stadtrundfahrt und eine Eintrittskarte für das Deutsche Museum beinhaltet sowie weitere Extras.



Für einen München-Besuch sollte man sich die Zeit nehmen, neben des Besuches vom Sommerfestival, die Stadt zu erkunden. Der Viktualienmarkt, die Innenstadt, der Englische Garten und das Deutsche Museum sollten entdeckt werden. Es lohnt sich!



Das Arrangement „München entdecken und staunen“ vom GHOTEL hotel & Living München-Nymphenburg beinhaltet:





2 Übernachtungen im modernen und ansprechend eingerichteten Zimmer

2-mal Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet

GHOTEL-Sekt bei Anreise auf dem Zimmer

eine Stadtrundfahrt

Eintrittskarten für das Deutsche Museum

MVV Ticket für kostenfreie Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an 3 Tagen

Stadtplan





Preis pro Person: Doppelzimmer: 145,00 Euro Einzelzimmer: 189,00 Euro



Das GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg liegt im beliebten Stadtteil München-Neuhausen, der für seine guten Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten bekannt ist. Die Innenstadt erreicht man in kürzester Zeit mit der U-Bahn.



Die Hotelzimmer sind ansprechend und geschmackvoll eingerichtet. Sie verfügen über Dusche/WC, Föhn, Safe, Sat-TV und Direktwahltelefon. Der Internetzugang mittels WLAN und der Empfang des TV-Senders Sky sind kostenfrei. Zimmer mit einer zusätzlichen Kitchenette sind auf Wunsch und nach Verfügbarkeit erhältlich.



Wunderbar sind die drei Dachterrassen, auf denen man bei gutem Wetter herrlich frühstücken kann. Außerdem steht ein großer, gut ausgestatteter Fitnessraum zur Verfügung. Das nahegelegene Nymphenburger Schloss lohnt auch einen Besuch.



Weitere Informationen und Buchung: GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg, Leonrodstraße 11, 80634 München, Tel. +49 89 18959 – 0, muenchen3@ghotel.de, www.ghotel.de

GHOTEL hotel & living

GHOTEL hotel & living ist eine expansionsfreudige Hotel- und Apartmenthauskette mit zumeist 3-Sterne-Objekten in verschiedenen deutschen Städten. Die Businesshotels mit modernen Tagungsräumen werden unter der Marke GHOTEL hotel & living vermarktet. Sie sind in Kiel, Hannover, Koblenz, München, Würzburg und in Essen zu finden. Unter der Marke GHOTEL living betreibt GHOTEL hotel & living zudem in Bonn und München Apartmenthäuser mit Schwerpunkt "Wohnen auf Zeit". Der Verwaltungssitz der GHOTEL GmbH ist in Bonn. Seit Dezember 2006 gehört das Unternehmen zum AURELIUS-Konzern. Geschäftsführer der GHOTEL GmbH sind Wolfgang Zurner und Jens Lehmann.





