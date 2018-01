Eiersuchen mal woanders: Ostern etwas Neues erleben

Wie wäre es über die Osterfeiertage einen Kurz-Trip zu unternehmen, z. B. in eine Stadt oder in eine Urlaubsregion? Das Schönste ist: Osterzeit ist Frühlingszeit. Endlich ist der Lenz da! Im März wird es langsam wärmer und abends ist es länger hell. Die beste Zeit für einen Städtetrip oder ein entspanntes Wochenende an der Ostsee. Bei der Hotelgruppe GHOTEL hotel & living ist beides möglich. Vom Norden bis zum Süden findet man die Häuser in ganz Deutschland. Der neueste Sprössling der expansiven Hotelgruppe ist das GHOTEL hotel & living Essen.



Alle Standorte haben attraktive Ausflugsziele in schönen Regionen zu bieten. Ob Zeche Zollverein und Villa Hügel in Essen, der Englische Garten und das Technische Museum in München, das Mittelrheintal und Schloss Ehrenbreitstein in Koblenz, der Zoo in Hannover, die Fürstbischöfliche Residenz in Würzburg oder die Ostsee mit den großen Schiffen in Kiel – all das macht Lust auf Entdecken und Neues erleben.



Mehr Infos und Arrangements zu allen GHOTEL hotel & living Häusern unter: http://www.ghotel.de/



Ostern mit der ganzen Familie im Erlebnis-Zoo Hannover



Ein Ausflug soll der ganzen Familie Spaß machen und sind die Kinder zufrieden, sind es auch die Eltern. Da ist ein Besuch mit Übernachtung im Erlebnis-Zoo Hannover genau das Richtige, denn hier kommen alle auf ihre Kosten. Der Erlebnis-Zoo Hannover ist wirklich einmalig. In sieben Themenwelten, wie z. B. Sambesi, Gorillaberg, Yukon Bay, Dschungelpalast und Meyer´s Hof warten über 3.400 Tierarten auf die Gäste. Und ganz bestimmt trifft man auch den Osterhasen…



Der Erlebnis-Zoo ist ganz fantastisch angelegt. Man kann z. B. eine Bootsfahrt auf dem „Fluss Sambesi“ unternehmen und vom Boot aus die Tiere am Ufer beobachten. In der „Yukon Bay“ trifft man auf Eisbären, Robben und Pinguine. Auf dem „Gorillaberg“ kommt man den Gorillafamilien ganz nah. Beeindruckend sind auch die Tierfütterungen, die mehrmals am Tag an unterschiedlichen Stellen für alle Besucher stattfinden.



Nach dem Rundgang im Zoo wartet mit Meyer´s Hof ein riesiger Abenteuerspielplatz auf die Kids. Toben, rutschen, klettern und auspowern sind hier Programm. Die Erwachsenen können in der Zeit die leckeren Köstlichkeiten der zahlreichen Gaststätten und Restaurants genießen und dabei die Kinder im Blick behalten.



Zum Übernachten ist das GHOTEL hotel & living Hannover ideal. Das Hotel befindet sich inmitten einer großzügigen Parkanlage und der Zoo Hannover ist direkt in der Nähe.



Das Arrangement „Ostern im Erlebnis-Zoo Hannover“ vom GHOTEL hotel & living Hannover beinhaltet zwei Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet, ein Begrüßungsgetränk, eine Tageskarte für den Besuch des Erlebnis-Zoo Hannover und eine österliche Überraschung. Der Preis pro Person im Doppelzimmer beträgt 79,- €, im Einzelzimmer 99,- €. Die Anreise ist in der Zeit vom 16.03. bis zum 08.04.2018.



Weitere Informationen und Buchung: GHOTEL hotel & living Hannover, Tel. 0511 / 5303-0, www.ghotel.de, hannover@ghotel.de



Mehr Infos zu allen Osterangeboten und zu den Hotels unter: http://www.ghotel.de/arrangements/ .

GHOTEL hotel & living

GHOTEL hotel & living ist eine expansionsfreudige Hotel- und Apartmenthauskette mit zumeist 3-Sterne-Objekten in verschiedenen deutschen Städten. Die Businesshotels mit modernen Tagungsräumen werden unter der Marke GHOTEL hotel & living vermarktet. Sie sind in Kiel, Hannover, Koblenz, München, Würzburg, in Essen sowie demnächst auch in Bochum zu finden. Unter der Marke GHOTEL living betreibt GHOTEL hotel & living zudem in Bonn und München Apartmenthäuser mit Schwerpunkt "Wohnen auf Zeit". Der Verwaltungssitz der GHOTEL GmbH ist in Bonn. Seit Dezember 2006 gehört das Unternehmen zum AURELIUS-Konzern. Geschäftsführer der GHOTEL GmbH sind Wolfgang Zurner und Jens Lehmann.





