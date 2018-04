Vinyl-Charts: Frei.Wild vor Judas Priest, Jimi Hendrix und Led Zeppelin

Mit ihrem aktuellen Werk „Rivalen und Rebellen“ landeten Frei.Wild nicht nur zwei Mal hintereinander das erfolgreichste Album der Woche, sondern nun auch die beliebteste Schallplatte des Monats März. In einem stark umkämpften Feld, das nicht weniger als 16 Neueinsteiger umfasst, stürmt die Südtiroler Rockband an allen vorbei auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.



Drei Legenden der Musikgeschichte betreten die Positionen zwei bis vier: Judas Priest („Firepower“), Jimi Hendrix („Both Sides Of The Sky“) und Led Zeppelin („How The West Was Won“). Während die Heavy Metal-Pioniere und der Gitarrengott (postum) mit zahlreichen neu veröffentlichten Songs aufwarten, präsentieren Jimmy Page, Robert Plant & Co. eine remasterte Version ihres legendären Live-Albums. Das Nightwish-Best Of „Decades“ versammelt an fünfter Stelle die größten Hits der Symphonic Metaller aus den vergangenen zwei Dekaden.



Erstmals seit vielen Jahren haben die beiden Powerfrauen Kim Wilde („Here Come The Aliens“) und Joan Baez („Whistle Down The Wind“) wieder ein neues Album herausgebracht. Die Ergebnisse können sich auf den Positionen neun und 16 hören lassen. Einzige deutsche Interpreten in der Top 20 sind Kultgitarrist Michael Schenker Fest („Resurrection“, 14), HipHopper Vega („V“, 15) sowie das Jazz-Gespann Till Brönner & Dieter Ilg („Nightfall“, 19).



Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern.



Top 20 Vinyl-Charts und Archiv auf www.offiziellecharts.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren