Star-Designer Harald Glööckler und seine pompöösen Looks on stage

Top Hair Messe 2019

Pompööser hätte der Auftritt nicht ausfallen können. Voll besetzte Zuschauerränge an der großen Showbühne und nicht enden wollender Andrang am GFH-Stand zum Meet&Greet: Harald Glööckler rockte am Sonntag die Top Hair Messe in Düsseldorf. Großen Applaus erntete der Star-Designer am Sonntagmittag mit seiner opulenten Moden- und Hairfashion-Show Pompöös hair by gfh in Halle 6. War sein Auftritt da erst einmal nur aus der Ferne zu bewundern, präsentierte sich das exzentrische Multi-Talent den Messe-Besuchern dann am Nachmittag am GFH-Stand ausführlich und hautnah.



Zu Gänsehaut- Klängen – teilweise live dargeboten von einer Sopranistin und einer Geigerin – schritten die Models der Show Pompöös hair by gfh in den aufwändigen und bildschönen Outfits des berühmten Couturiers am Messe-Sonntagmittag über den Catwalk. Friseur-Akteurin Josephine Acht-Elsner hatte mit den Perücken der von Harald Glööckler inspirierten neuen GFH-Kollektion dazu die opulenten Hairfashion-Styles gestaltet. Passend auch zu den legendären Musikstücken aus Pop und Oper waren die Haar-Kreationen mit romantischen Accessoires wie Blüten und Blumen, fantasievollen It-Pieces oder den typischen Glööckler-Krönchen getoppt. Als zum Finale die beiden Bräute – eine in Weiß, die andere in Schwarz – den Star-Designer selbst mit auf die Bühne holten, konnte der dort höchstpersönlich den begeisterten Beifall des fachkundigen Publikums entgegennehmen.



Schon über eine Stunde vor seinem für 14 Uhr angekündigten Erscheinen war rund um den GFH-Stand in Halle 5 kein Durchkommen mehr. Niemand wollte die Ankunft des exzentrischen VIPs verpassen, vielmehr einer der ersten sein, der die Gelegenheit zu einer Begegnung mit dem prominenten Multitalent wahrnehmen durfte. Mit gezückten Handys warteten die Messebesucher in Fünferreihen auf die Chance, ein gemeinsames Selfie zu ergattern. Am Stand konnten die Besucher auch noch einmal die Models in ihren glamourösen Show-Outfits fotografieren und im Bild festhalten, wie Harald Glööckler seinen in einem Preisausschreiben ausgelobten Designer-Stuhl signierte.



Eine volle Stunde nahm sich der Star-Designer für seine Fans. Ruhe kehrte am Pompöös-Stand der GFH danach allerdings noch lange nicht ein. Unentwegte fotografierten sich gegenseitig auch ohne den Star auf dem Glööckler-Thron, fragten nach den kleinen Haarkämmchen-Kronen – die allerdings da auf Grund massiver Nachfrage schon lange ausgegangen waren - und ließen sich vom GFH-Team ausführlich zu allen Details der neuen Kollektion Pompöös hair by gfh informieren.

