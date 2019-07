Pressemitteilung BoxID: 759257 (gfh gesellschaft für haarästhetik mbH)

GFH verantwortet Hairstyles bei Harald Glööcklers pompööser Brautmodenschau

Im Ballhaus Pankow in Berlin präsentierte Star-Designer Harald Glööckler seine neueste Pompöös-Kollektion: In Zusammenarbeit mit Semiha Bähr, bekannt für wunderschöne und anspruchsvolle Brautmoden-Kreationen, entstand Pompöös® by Semiha Bähr, eine Kollektion exklusiver Bridal Couture. Das aufwändige Frisuren-Styling für Show und Shooting übernahmen selbstverständlich die Hairstylistinnen der GFH. Was hätte den pompöösen Bräuten denn auch besser zu Gesicht gestanden als Perücken der GFH-Kollektion Pompöös hair by gfh!

