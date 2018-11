Activ Headwear CapCollection H-W 2018: Kuschelig warm und weich für die 'silent season'

02.11.18

Auch in der anstehenden zweiten Jahreshälfte kommt die Activ Headwear CapCollection der GFH wieder pünktlich mit einer modischen Ergänzung zur ersten Kollektion diesen Jahres. Im Herbst und Winter 2018 geht’s dabei kuschelig weich und warm zu. Die Turbane, Kappen und Mützen dieser hochwertigen Kollektion sollen ihren Trägerinnen nämlich nicht nur Freude machen und Wohlgefühl vermitteln. Sie müssen in Qualität, Schnitt und Verarbeitung den besonders hohen Anforderungen ihrer Trägerinnen gerecht werden, die dauerhaft oder zeitweise ohne Haare leben müssen. Das Motto: Enjoy the silent season!



Die Wärme und Weichheit natürlicher Materialien wie Wolle und Baumwolle, Bambus oder Viskose ergänzen moderne Super-Fasern wie Elastan, Polyester oder Lycra zu jeweils idealen Mischungen. Sie ermöglichen vor allem eines: allerhöchsten Tragekomfort. Alle Mützen und Turbane auch für die kommende Saison sind extrem sorgfältig verarbeitet, damit auf der Kopfhaut nichts irritiert oder stört. Die raffinierten Schnitte zweier Turbane lassen mehr als eine Möglichkeit zu, sie zu binden oder zu tragen. Dennoch ist ihre Handhabung so einfach, dass sie auch mit eingeschränkter Beweglichkeit etwa der Arme leicht aufzusetzen sind. Eine besonders formschöne Kopfbedeckung ist abgefüttert, damit sie nicht nur weich und warm ist, sondern auch eine perfekte Kopfform macht. Und auch eine kuschelige und zugleich leichte, bequeme Mütze für sportliche Aktivitäten ist mit von der Partie.



So leuchtend bunt wie die Blätter an den Herbstbäumen will es die Mode in diesem Jahr nicht: Grau und Anthrazit sind in diesem Herbst-Winter eher angesagt, auch dunklere Rottöne. Dafür bringen die Muster Leben in die Optik: Glencheck, Fischgrät, ein Hauch von Folklore oder - noch immer aktuell - Animal-Prints.

(lifePR) (