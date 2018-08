GFC-Gruppe kauft IT-Systemhaus [blueworks] gmbh und Bürokommunikationsspezialist Systemhaus West GmbH

Die Finanzholding GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe) setzt die von den Gesellschaftern beschlossene Wachstumsstrategie fort.



Mit dem Kauf des Kölner IT-Dienstleisters [blueworks] gmbh hat die GFC-Gruppe ein auf den Mittelstand spezialisiertes IT-Systemhaus übernommen. Gleichzeitig übernimmt die GFC-Gruppe die Systemhaus West GmbH, einen renommierten Lösungsanbieter im Bereich Bürokommunikation aus Erkelenz.



Mit der Übernahme der beiden Gesellschaften beschäftigt die GFC-Gruppe nun über 75 Mitarbeiter und punktet, gerade im Mittelstandsbereich, mit einer herstellerneutralen Beratung und einer Dienstleistungsbereitschaft von 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche. Als Ausbildungsbetrieb der IHK Köln ermöglicht die GFC-Gruppe in diesem Jahr fünf jungen Menschen in den Bereichen Verwaltung und IT-Technik eine qualifizierte Berufsausbildung.



Das Team der GFC-Gruppe betreut bei namhaften Mittelstandskunden im Rheinland und bundesweit mittlerweile mehr als 35.000 technische Installationen. Mit langfristigen und individuellen Verträgen innerhalb der Geschäftsfelder IT-Systemhaus, Rechenzentrums- und Hosting-Lösungen sowie Cloud-Lösungen, IT-Sicherheit (DSGVO) und modernsten Lösungen im Bereich Kopieren und Drucken, haben die Kunden der GFC-Gruppe absolute Planungssicherheit für Ihren Bedarf.



Frank Eismann, Geschäftsführer der GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH freut die aktuelle Entwicklung der Unternehmensgruppe besonders: „Wir sind uns sicher, dass auch die neuen Familienmitglieder innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitere Mehrwerte und eine positive Weiterentwicklung einbringen werden. Für dieses Jahr sind innerhalb unserer Wachstumsstrategie weitere, zusätzliche Akquisitionen geplant und bereits in intensiven Gesprächen. Unsere Kunden und Partner können durch das breite Dienstleistungsspektrum der GFC-Gruppe wesentliche Synergien nutzen. Die Mehrwerte durch die neuen Beteiligungen liegen vor allem in dem Ausbau des flächendeckenden Servicenetzes.“

GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Die Holdinggesellschaft GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe) wurde am 01. Oktober 2010 gegründet und verfügt über ein Stammkapital von 205.000 Euro sowie über ein hohes Investitionskapital für zukünftige Akquisitionen. Sie ist eine reine Finanzierungs- und Verwaltungsgesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Der IT-Dienstleister Ditcon GmbH, das IT-Systemhaus Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH, das IT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH und das IT-Systemhaus [blueworks] gmbh sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH. An dem IT-Systemhaus und Bürokommunikationsspezialist Systemhaus West GmbH ist die GFC-Gruppe mit 75,5 Prozent sowie an der Werbe- und Marketingagentur Pixelpracht GmbH mit 75 Prozent beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist Köln.

