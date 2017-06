Geschäftsführender Landesvorstand komplett

Die Landesdelegiertenversammlung der GEW BERLIN hat ihren Geschäftsführenden Landesvorstand für die nächsten drei Jahre gewählt. Neu gewählt wurde auch das Leitungsteam des Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit. Arne Schaller wird als Leiter der Pressestelle die Nachfolge von Manuel Honisch antreten, der nach zweijähriger Amtszeit nicht wieder kandidierte. Schaller ist 34 Jahre alt und Lehrer an der Charlie-Rivel-Grundschule in Spandau. Für Ihre Anfragen ist er künftig unter der Mobilfunknummer 0157-71469990 und der Email-Adresse Arne.Schaller@gew-berlin.de erreichbar. Arne Schaller freut sich auf die Zusammenarbeit. Schaller bildet zusammen mit Caroline Muñoz del Rio das Leitungsteam des Vorstandsbereichs Öffentlichkeitsarbeit. Muñoz del Rio ist 36 Jahre alt und Lehrerin am Oberstufenzentrum KIM im Wedding. Sie ist politisch verantwortliche Redakteurin der Mitgliederzeitung der GEW BERLIN. Als hauptamtlicher Pressesprecher steht in unserer Geschäftsstelle Markus Hanisch für Ihre Anfragen zur Verfügung.



Der Geschäftsführende Landesvorstand besteht künftig aus 13 Mitgliedern: Die beiden Vorsitzenden Doreen Siebernik (49 Jahre) und Tom Erdmann (34 Jahre) wurden bereits gestern in ihren Ämtern bestätigt.



Den Vorstandsbereich Finanzen leiten künftig Dieter Haase und Volker Göbeler. Haase, 61 Jahre alt, ist freigestelltes Mitglied im Vorstand des Gesamtpersonalrates der allgemeinbildenden Schulen. Göbeler wurde neu ins Amt gewählt. Er ist 50 Jahre und folgt auf Peter Baumann, der aus Altersgründen nicht wieder kandidierte.



Den Vorstandsbereich Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik leiten weiterhin Heike Zeisig und Udo Mertens. Udo Mertens ist 58 Jahre alt und freigestelltes Mitglied im Vorstand des Hauptpersonalrats. Zeisig ist 53 Jahre alt und freigestelltes Vorstandsmitglied im Gesamtpersonalrat der allgemeinbildenden Schulen.



Der Vorstandsbereich Schule wird künftig von Nuri Kiefer allein geleitet, da Juliane Zacher nicht erneut für das Amt kandidierte. Kiefer ist 48 Jahre alt und Leiter der Gemeinschaftsschule Campus Hanna Höch.



Der Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit wird weiterhin von Christiane Weißhoff und Andreas Kraft geleitet. Weißhoff, 54 Jahre, ist Vorsitzende des Personalrates Eigenbetrieb Kindergärten City. Kraft, 56 Jahre, ist Konzernbetriebsratsvorsitzender der Lebenshilfe Berlin.



Im Vorstandsbereich Hochschulen und Lehrer*innenbildung gibt es ein neues Leitungsteam, bestehend aus Henrik Piltz und Alexander Reich. Piltz ist 36 Jahre alt und arbeitet als Referent für Wissenschafts-, Hochschul- und Technologiepolitik bei der Bundestagsfraktion der Linken. Reich ist 37 Jahre alt und Lehrer an einer Grundschule in Neukölln.

