Nach erfolgreichem Abschluss nun Ausbau der Tarifpartnerschaft

Die seit Mai 2009 bestehende Tarif- und Sozialpartnerschaft zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der Saarbahn GmbH und dem zuständigen Kommunalen Arbeitgeberverband Saar e.V. (KAV Saar) wird weiter ausgebaut. Das ist das Ergebnis der vierten Verhandlungsrunde am 10. August 2018 in Saarbrücken.



„Der Arbeitgeber hat die Zeichen der Zeit richtig erkannt“, so der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. „Mit dem Abschluss wird die Attraktivität der Berufe deutlich gesteigert und angesichts des herrschenden Fachkräftemangels ein positives Signal gesetzt.“ Ab dem 1. April 2018 werden bei der Saarbahn rückwirkend die derzeit gültigen, marktüblichen Entgelttabellen für Lokomotivführer und Disponenten angewendet. Für Lokomotivführer bedeutet das ein Mehr an Entgeltvolumen von zwei Prozent und für Disponenten vom einem Prozent. Dieser Zugewinn wird durch eine neue Entgeltstruktur erreicht, welche die unteren Entgeltstufen deutlich anhebt.



Arbeit und Freizeit besser planbar



Daneben werden – erstmalig für das Urlaubsjahr 2019 – auch die Regelungen für einen verbindlichen Jahresruhetags- und Urlaubsplan umgesetzt. Damit werden Arbeit und Freizeit für die Beschäftigten deutlich besser planbar. Zum Gesamtpaket gehört auch die Sicherstellung der Anwendung des GDL-Tarifvertrages (ZugTV Saarbahn) für die Dauer der vereinbarten Laufzeit, auch wenn das Tarifeinheitsgesetz weiterhin Bestand hat. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31. Dezember 2018.

