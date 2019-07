Pressemitteilung BoxID: 760681 (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL))

Ein zukunftsträchtiger Tarifabschluss

GDL und Go-Ahead

Am 18. Juli 2019 wurde in Berlin die Go-Ahead Bayern GmbH (GABY) mit Sitz in Augsburg in das Tarifwerk des Go-Ahead Konzerns der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aufgenommen. Damit ist ein weiteres Unternehmen rund ein Jahr nach der Weiterentwicklung der Tarifverträge der Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH und der Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH komplett vom Tarifwerk der GDL erfasst. Go-Ahead folgt mit diesem Schritt konsequent der Firmenphilosophie, im gesamten Konzern ein einheitliches Tarifniveau abzubilden – auch bei den Haustarifverträgen.



Zugewinn an Lebensqualität



Somit gelten ab dem 1. September 2019 nun auch bei GABY die bekannten GDL-Tarifregelungen zur persönlichen Planungssicherheit „Mehr Plan, mehr Leben“. Dies bedeutet für die Beschäftigten einen großen Zugewinn an Lebensqualität. Zudem treten weitere zentrale Regelungen in Kraft. So erhalten die Mitarbeiter beispielsweise Schutz bei Fahrdienstuntauglichkeit, können das attraktive Wahlmodell für mehr Urlaub in Anspruch nehmen und kommen in den Genuss einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge. Natürlich gilt auch bei GABY die 38-Stunden-Woche bei marktüblicher Vergütung; zudem wurden die Tabellen für Lokomotivführer strukturell verbessert.



Zuschüsse für soziale Zwecke



Zum 1. Januar 2020 schließlich erfolgt der Beitritt zu FairnessbahNEn e.V., der gemeinsamen Einrichtung der Tarifvertragsparteien für soziale Zwecke. Hieraus können GDL-Mitglieder exklusiv Zuschüsse zu Brillen und Kinderbetreuung oder auch zu Gesundheitswochen erhalten. Der Abschluss des Grundsatztarifvertrages und die Anwendungsgarantie der GDL-Tarifverträge trotz Tarifeinheitsgesetz, sind weitere positive Aspekte des Abschlusses.



Ausbau der Tarifpartnerschaft



„Wir freuen uns, die bewährte Tarifpartnerschaft mit Go-Ahead nicht nur komplettiert, sondern nachhaltig gefestigt zu haben“ so der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. „Gemeinsam haben wir noch viel vor.“ In seiner Stellungnahme verwies Go-Ahead Arbeitsdirektor Arnd Penner auf die Bedeutung des Tarifabschlusses für den bayerischen Arbeitsmarkt: „Zufriedene Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Faire Vergütung, eine verbesserte Urlaubs- und Freizeitplanung und attraktive Sozialleistungen bedeuten ein klares Plus an Arbeits- und Lebensqualität für unsere Beschäftigten. Gemeinsam mit der GDL werden wir diesen Weg weiter beschreiten.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (